Zeesen

Mit 1,12 Promille im Blut wurde ein Autofahrer am Steuer seines Wagens am Freitagabend in Zeesen erwischt. Der 44-Jährige wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Eine beweissichernde Blutentnahme wurde durchgeführt. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn sind die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Von MAZonline