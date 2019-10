Zeesen

Zwei junge Männer sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße in Zeesen eingebrochen. Sie warfen eine Scheibe mit einem Stein ein und durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr am Samstagmittag. Sie sichteten dann gemeinsam mit der Polizei das Material einer Videoüberwachung, auf dem die beiden Männer am Freitag gegen 20.45 Uhr bei dem Einbruch zu sehen sind. Der Schaden liegt bei 2000 Euro

Von MAZonline