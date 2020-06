Zeesen

Am Dienstag sind in den Nachmittagsstunden zwei Fahrradfahrer in der Nähe der Schütte-Lanz-Straße in Zeesen bei voller Fahrt zusammengestoßen. Bei der Kollision wurde eine 59-jährige Frau so sehr verletzt, dass sie zur Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Von MAZonline