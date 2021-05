Zeesener Interessenverein: Bürgerhaus ganz oben auf der Wunschliste

Zeesen

Vereinsarbeit unter Corona-Bedingungen ist alles andere als einfach. Vor allem das Miteinander, die eine oder andere herzliche Umarmung der Mitglieder fehlt der Vorsitzenden des Zeesener Interessenvereins. Aufhören – einfach alles hinschmeißen – kommt für Helga Zeidler aber nicht in Frage.

Absagen treffen die Mitglieder bitter

Natürlich war es für die 155 Mitglieder bitter, dass im vorigen Jahr nach dem Eisbaden Anfang Januar mit über 50 Teilnehmern sowie der Jahreshauptversammlung im Februar vom Kabarett über den Chronikabend bis zum traditionellen Strand- und Bockbierfest alles abgesagt werden musste. Zu Weihnachten rettete sich der 2004 gegründete Verein mit einem kleinen Präsent, das er jedem Mitglied mit herzlichen Grüße für das neue Jahr in den Briefkasten steckte. „Mehr war nicht drin. Aber es ging schließlich allen so“, tröstet sich Helga Zeidler, die den Verein von Beginn an leitet. Bedauerlich ist nur, dass dies noch nicht das Ende der Absagen war.

Auflagen kaum leistbar

Auch in diesem Jahr muss die 67-Jährige das traditionelle Konzert am Pfingstmontag auf der Dorfaue sowie das für den 14. August geplante Strandfest schon wieder streichen. „Die damit verbundenen Hygiene- und Sicherheitsauflagen sind für uns nicht leistbar“, stellt die Vereinschefin bedauernd fest. Umso erfreulicher war, dass im April wenigstens der Umwelttag starten konnte. Über 80 Helfer aus allen Altersgruppen trugen hier mehr als sieben Kubikmeter Müll von Dosen bis zu Möbelresten zusammen, die am nächsten Tag von Mitarbeitern der Stadtverwaltung abgefahren wurden.

Auf der Habenseite des Vereins steht in diesem Jahr auch schon die Erneuerung der Uferpromenade am Zeesener Strand. Vor allem Winfried Schulze hat sich hier engagiert. Er holte das Einverständnis der Stadtverwaltung ein und ließ den alten Sand durch neuen austauschen. Das Zeesener Fuhrunternehmen Heiko Ander sponserte die Arbeitsstunden, während der Verein das Material bezahlte. Damit bestehen jetzt auch gute Voraussetzungen für das geplante Seeschwimmen, das der Verein am 10. Juli starten will. Bockbierfest, Skatturnier sowie ein Flohmarkt im September stehen noch auf dem Veranstaltungsprogramm für 2021. Ob sie stattfinden, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Der Zeesener Interessenverein ließ den Sand am Badestrand austauschen. Quelle: Interessenverein

Optimistisch stimmt die seit 1973 in Zeesen lebende Helga Zeidler auch, dass in diesem Jahr endlich der Bau der neuen Grundschule begonnen hat. „Der Schulneubau stand seit vielen Jahren auf der Wunschliste des Vereins, die wir alljährlich an den KWer Bürgermeister übergeben“, sagt Helga Zeidler. Sollten dort 2023 tatsächlich die ersten Kinder eingeschult werden, rückt auch die Eröffnung eines vom Zeesener Interessenverein seit Jahren geforderten Bürgerhauses für den fast 6000 Einwohner zählenden Ortsteil in greifbare Nähe. Derzeitige Planungen sehen vor, dass das alte Feuerwehrgebäude gegenüber der Grundschule, in dem sich aktuell Klassen- bzw. Fachräume befinden, mit der Fertigstellung des Schulneubaus in ein Bürgerzentrum verwandelt wird. Als mögliches Vorbild dient das Bürgerhaus „Alte Kaufhalle“ in Wolzig, in dem die Arbeit seit über zehn Jahren reibungslos funktioniert.

Als Vereinschefin „ihre“ Zeesener noch einmal in ein so schönes Haus einladen zu können, ist für Helga Zeidler ganz sicher ein Traum. Zumal im Ort obendrein noch ein Jugendklub, ein Spielplatz in Körbiskrug sowie eine Badestelle für die „Steinberger“ am Krummensee fehlen. Arbeit auch nach Corona gibt es für den Zeesener Interessenverein, der sich übrigens über jedes neue Mitglied freut, noch genug. Willkommen ist jede Hand, die anpackt.

Von Franziska Mohr