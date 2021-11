Zernsdorf

Es war wohl ein genauso typischer Novembertag, der 15. November 2011, trübe und nasskalt, so wie dieser 15. November 2021. Doch für die Zernsdorfer war es damals ein ganz besonderer Tag, fand doch die Eröffnung ihres Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Gelände des Schwellenwerkes statt.

Die Zernsdorfer hatten nun eine Filiale von Netto, Aldi und der Drogeriekette Ihr Platz, eine Zweigniederlassung der Lindenapotheke Niederlehme und der Bäckereikette Hennigs Backstube aus Hennickendorf in ihrem Ort. Netto, Aldi und die Lindenapotheke sind auch nach zehn Jahren noch da. Brot und Kuchen kann man jetzt in einer Filiale der Bäckerei Wahl kaufen.

Lindenapotheke in Zernsdorf

Für Sandra Heyer, Besitzerin der Lindenapotheke ist das Jubiläum ein Grund, Danke zu sagen an ihre Kunden. Diese konnten sich auf kleine Überraschungsgeschenke der Mitarbeiter freuen. Aber auch auf Gutscheine für den Waffelwagen, der vor dem Eingang stand – dort warteten Waffeln, Flammkuchen oder Glühwein auf die Kunden. Zudem gab es vormittags auch für die Kleinen eine Überraschung. Clown Knud zauberte aus Luftballons allerhand Figuren.

„Unsere Kunden haben uns in all den Jahren die Treue gehalten und da ist es uns ein Bedürfnis ihnen Danke zu sagen“, sagt Sandra Heyer. Für die acht Mitarbeiter stellte vor allem die Corona-Pandemie immer wieder neue und zusätzliche Herausforderungen. „Natürlich werden wir auch alle zusammen auf den Geburtstag anstoßen“, sagt Sandra Heyer, die sich gewünscht hatte, dass auch die anderen Geschäfte im Einkaufszentrum in irgendeiner Weise an den 10. Geburtstag gedacht hätten.

Sandra Heyer hat die Apotheke am 1. 10. 2014 von Anke Klassen übernommen. Anke Klassen, Inhaberin der Lindenapotheke in Niederlehme hatte den Schritt gewagt, am 15. November 2011 die Zweigstelle in Zernsdorf zu eröffnen. 2014 hat sie die beiden Apotheken an Sandra Heyer übergeben und die Filialleitung in der Zernsdorfer Apotheke übernommen.

Am 1. Juni diesen Jahres hat Nicole Randerath die Filialleitung aus den Händen von Anke Klassen übernommen. Die Königs Wusterhausenerin hat nach ihrem Pharmaziestudium an der Philipps Universität Marburg ihr praktisches Jahr in der Lindenapotheke in Zernsdorf absolviert. „Mit Hilfe von Frau Klassen bin ich in den täglichen Arbeitsablauf einer Apotheke reingerutscht. Sie hat mir viel beigebracht“, sagt Nicole Randerath, die sich der verantwortungsvollen Aufgabe, die sie mit der Filialleitung übernommen hat, bewusst ist. „Wenn es einmal schwierig wird, kann ich immer noch Frau Klassen um Rat fragen, die und als Mitarbeiterin erhalten bleibt.“

Von Gerlinde Irmscher