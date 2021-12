Zernsdorf

Der Sandtagebau Niederlehme soll erweitert werden. Dafür muss der etwa 500 Meter breite Waldstreifen, der Zernsdorf von der Autobahn trennt und damit lärmmindernd wirkt, bis auf 100 Meter vor dem Ort weichen. Das betrifft das Gebiet bis zur Nordstraße.

Zwischen Lärmschutzwall und Ort bleibt ein mindestens 100 Meter breiter Waldstreifen bestehen. Am Wall entlang führt ein Wirtschaftsweg des Forstbetriebs. Quelle: SKBB

Am Montag beginnen deshalb die Abholzungen für den Bau eines Lärmschutzwalls. Er soll künftig den durch die Rodung fehlenden Schutz kompensieren und auch vor dem heranrückenden Tagebau für mehr Ruhe sorgen.

Bei einem Termin vor Ort informierten der Vorhabenträger, die Sand + Kies Union GmbH Berlin-Brandenburg (SKBB), und der Grundstückseigentümer, der Landesforstbetrieb Brandenburg, Vertreter Zernsdorfs über den aktuellen Stand. „Die Rodung eines ersten, 35 Meter breiten Teilstücks beginnt am Montag und wird etwa 14 Tage dauern. Und eh die Telefone heiß laufen, wollten wir heute darüber informieren“, sagte Stephan Parsiegla von der Landeswaldoberförsterei Hammer. Zudem hat die SKBB im Vorfeld Infoblätter verteilt.

Ökologische Baubegleitung

Parsiegla betonte, dass es eine ökologische Baubegleitung des Vorhabens gebe. Beispielsweise seien Fledermäuse und Ameisen betroffen. Wegen der Umquartierung der Fledermäuse startet die Maßnahmen auch jetzt und nicht wie ursprünglich geplant im Januar. Der bei der Grubenerweiterung anfallende Waldoberboden soll mit den darin enthaltenen Samen auf dem Wall aufgebracht werden. Die SKBB errichtet den 1,4 Kilometer langen Schutzwall auf ihrem genehmigten Abbaugebiet, wozu sie nicht verpflichtet wäre.

„Für den Lärmschutzwall muss viel Bodenmasse bewegt werden. Wir werden sie aus Bauvorhaben im Umland, in Brandenburg und Berlin rekrutieren. Der Wall wird nicht die zwei bis drei nächsten Jahre errichtet“, stellte SKKB-Planungsingenieurin Dagmar Novotny klar. „Der Schutzwall wird etwa sieben Meter hoch und oben mehr als 9 Meter breit. Wir bepflanzen ihn und legen ein Panoramawanderweg an“, erläuterte Stephan Parsiegla. Er verwies darauf, dass es auch Querungen für Fußgänger geben werde. Am Fuß entlang der Aufschüttung an der Zernsdorfer Seite wird ein Weg angelegt, damit die Forst ihre Wälder bewirtschaften kann.

Ausgleichsmaßnahmen in Richtung Kablow-Ziegelei

Auch Ausgleichsmaßnahmen für die weggenommenen 60 bis 70 Jahre alten Bäume werden erfolgen. Die Zernsdorfer waren sehr erfreut von Parsiegla zu hören, dass der Forstbetrieb 21 Hektar Wald für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme gleich in der Nachbarschaft, Richtung Kablow-Ziegelei zur Verfügung stellt.

„Das Unverständnis über den Kiesabbau saß so tief, dass es immer wieder über die Jahre zu Auseinandersetzungen kam, die nicht zielführend waren“, stellte Ortsvorsteherin Karin Schwitalla fest. Sie machte klar, dass Bergbaurecht gelte und das nicht zu ändern und die benachbarte Autobahn der Lärmverursacher sei. Sie ist sich sicher, dass der Lärmschutzwall nur bedingt Abhilfe schafft. „Weitere lärmmindernde Maßnahmen müssen vom Autobahnamt veranlasst werden. Dazu ist es aber erst verpflichtet, wenn dort bauliche Veränderungen stattfinden. Der Ortsbeirat und die Stadtverwaltung bleiben dran“, versprach die Ortsvorsteherin.

Von Heidrun Voigt