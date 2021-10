Zernsdorf

Sven van Dyc ließ es sich nicht nehmen, persönlich nach Zernsdorf in die Bau- und Möbeltischlerei Behrendt zu kommen, um einen Scheck entgegenzunehmen. Es ging um den Erlös aus „Schüler radeln für das Handwerk“.

Der Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Oderland hatte gemeinsam mit der Miss Handwerk 2019 Jule Rombey die Aktion ins Leben gerufen. Ursprünglich war sie zum Kindertag am 1. Juni geplant. Corona-bedingt wurde sie dann auf den Weltkindertag am 20. September verschoben.

Unterstützung für die Mattisburg

Ziel der Aktion ist in erster Linie, Aufmerksamkeit auf soziale Projekte, aber auch auf das Handwerk zu lenken. Als Schirmherr unterstützt Boxlegende Axel Schulz die Aktion. Die Idee war Sven van Dyc gekommen, als er von dem Projekt „Die Mattisburg – Ein Platz für Kinder“ hörte, das von der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ unterstützt wird. In der Mattisburg finden Kinder von vier bis elf Jahren ein Zuhause, bei denen der dringende Tatverdacht auf Missbrauch, Vernachlässigung oder Misshandlung besteht.

Wildauer Neuntklässler radelten mit

Die Kreishandwerkerschaft Dahme-Spreewald hatte zum Mitmachen aufgerufen und die Mitglieder spendeten für jeden gefahrenen Kilometer einen Euro. So machten sich die Neunt-Klässler der Ludwig-Witthöft-Oberschule in Wildau mit ihren Rädern von der Schleuse in Königs Wusterhausen zum Salzmarkt in Mittenwalde auf den Weg.

Nicht nur, dass sie für einen guten Zweck radelten, auf dem Salzmarkt konnten sie sich auch gleich noch an Infoständen verschiedener Innungen über das Handwerk informieren. 1560 Euro wurden erradelt.

Dirk Behrendt und Antje Poltzien von der Tischlerei Behrendt stockten diesen Betrag auf 2000 Euro auf. „Uns liegt es am Herzen zu helfen“, sagt Antje Poltzien. Es sei aber auch wichtig, Nachwuchs für das Handwerk zu begeistern.

Schul-Direktorin aus Wildau lobt Aktion

„Sich bewegen, dabei gleich noch etwas Gutes tun und sich zudem über das Handwerk informieren zu können, das war eine gelungene Aktion“, freut sich Cornelia Schütz, Direktorin der Witthöft-Schule.

„Mit der Aktion haben wir etwas Gutes ins Rollen gebracht und wir werden auf jeden Fall weitermachen, so dass auch im nächsten Jahr wieder Schüler für das Handwerk radeln können“, sagt Sven van Dyc. Wichtig bei der Aktion sei für die Teilnehmer das Gefühl, gemeinsam etwas Gutes zu tun.

Von Gerlinde Irmscher