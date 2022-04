Königs Wusterhausen

Die rasant steigenden Baupreise werden für Kommunen zunehmend problematisch. Jüngstes Beispiel: die temporäre Containeranlage, die die Stadt Königs Wusterhausen für die Zernsdorfer Grundschule aufstellen will. Das Vorhaben sah bis Jahresbeginn relativ unkompliziert aus, aber das Preis-Chaos, das seither am Markt entstanden ist, habe inzwischen gravierende Folgen, wie Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) am Montag in der SVV mitteilte.

Zum einen kann die Anlage nicht schon wie geplant zum Beginn des kommenden Schuljahres angeschafft werden. Zum anderen wird die Stadt für die Container 11 Millionen Euro zahlen. Vor wenigen Jahren bekam man für diese Summe noch eine komplette Grundschule.

Besonders ärgerlich: Die jetzige Situation wäre grundsätzlich vermeidbar gewesen. Schon 2016 hatte die SVV beschlossen, dass die Grundschule in Zernsdorf grundlegend erweitert werden soll. Weil absehbar war, dass die Schülerzahlen in Zernsdorf dauerhaft steigen und weil der Ortsteil ohnehin weitere soziale Angebote benötigt, sollte ein neuer Schulcampus entwickelt werden. In den folgenden Jahren versackte das Thema aber im Rathaus, Ex-Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) weigerte sich sogar, die Grundschule zu erweitern, weil er andere Pläne mit der Königs Wusterhausener Bildungslandschaft hatte.

Schulerweiterung in Zernsdorf verzögert sich

Als Michaela Wiezorek im vorigen Jahr die Amtsgeschäfte übernahm, war die Situation in Zernsdorf schon derart akut, dass ein Notfallplan für die Schule aufgestellt wurde. Dieser sah vor, dass zum kommenden Schuljahr zunächst ein kleinerer Container aufgestellt wird, um eine weitere Klasse unterbringen zu können und damit die Grundversorgung an der Schule zu sichern. Ein Jahr später sollte dann ein mehrstöckiger Containerbau in Betrieb gehen, der der Schule auch über mehrere Jahre ausreichend Platz bietet, und der später auch als Übergangsbau genutzt werden kann, wenn das Bestandsgebäude umfassend erweitert und daher nur noch eingeschränkt nutzbar sein wird.

Die Vorbereitungen für den Containerbau sind inzwischen fast abgeschlossen, das Baufeld ist gerodet, auch die Abstimmung mit dem Bauordnungsamt des Landkreises verlaufe reibungslos, sagt Michaela Wiezorek. Dann meldeten die Baufirmen aber Lieferengpässe. Und inzwischen lasse sich auch keine Baufirma mehr auf ein solches zweistufiges Projekt ein. „Keine Firma garantiert uns mehr einen Preis, wenn wir nicht gleich alles auf einmal beauftragen“, so die Bürgermeisterin. Der mehrstöckige Containerbau kann aber unmöglich schon zum Schuljahresbeginn stehen. Realistisch sei eine Inbetriebnahme zum Schulhalbjahr 2022/23, so die Bürgermeisterin.

Wiezorek geht von normaler Einschulung in Zernsdorf aus

Bis dahin wird man nun improvisieren müssen. In den vergangenen Jahren hatte die Zernsdorfer Grundschule eigentlich schon jeden zur Verfügung stehenden Raum zum Klassenraum umgenutzt, um die Schüler irgendwie unterzubringen. Für das kommende Schuljahr wird aber wieder eine zusätzliche erste Klasse erwartet. Im Rathaus geht man trotzdem davon aus, dass alle Schüler in Zernsdorf eingeschult werden können. „Die absoluten Anmeldezahlen liegen noch nicht vor. Wir sind aber in Gesprächen mit der Schule und dem staatlichen Schulamt, um praktikable Lösungen zu finden“, so die Bürgermeisterin.

Kämmerer Axel Böhm verwies aber auch darauf, dass die elf Millionen Euro, auf die sich das Projekt inzwischen summiert, ein erheblicher Kraftakt für die Stadt sind. Und das für einen Containerbau, den die Stadt zwar kauft, weil mieten noch teurer wäre, der aber trotzdem nach sechs oder sieben Jahren ausgedient hat.

Kosten für Neubauprojekte kaum abzuschätzen

Ein Grund für die hohen Kosten seien auch die strengen Vorgaben des Bildungsministeriums, sagt Michaela Wiezorek. Denn auch eine temporäre Containeranlage muss laut Ministerium baulich so ausgestattet sein wie ein vollwertiger Schulbau. „Auch da muss man nachdenken, ob man diese Vorgaben nicht etwas lockert“, so die Bürgermeisterin.

Als Michaela Wiezorek 2016 als Fachbereichsleiterin Hochbau im Rathaus anfing, plante sie schon einmal eine Schule. Es war der Neubau der Grundschule auf dem Senziger Bullenberg. Damals wurden die Gesamtkosten für diesen Schulbau samt Turnhalle auf elf Millionen Euro geschätzt. Auch dieses Projekt ist aber seither kein Stück vorangekommen. Es soll ebenfalls wieder aufgenommen werden. Aktuell ist völlig unklar, wie viel die Stadt für dieses und weitere Bauprojekte in den nächsten Jahren bezahlen muss.

Von Oliver Fischer