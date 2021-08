Zernsdorf

Das Personal einer Verkaufseinrichtung in der Iris-Hahs-Hofstetter-Straße in Zernsdorf rief am Montagabend die Polizei: Ein Kunde hatte eine Mitarbeiterin angegriffen und geschlagen. Sie lehnte eine medizinische Versorgung ihrer Verletzungen ab. Wenig später fassten Beamte den 44-Jährigen. Ein Notarzt wies den Mann, der sich in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befand, in eine Klinik ein.

Von MAZonline