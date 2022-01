Zernsdorf: Mit Werkzeugen beladener Transporter gestohlen

Zernsdorf

Ein Firmenfahrzeug ist in der Nacht zum Sonntag von einem öffentlichen Parkplatz in Zernsdorf gestohlen worden. Der Transporter, ein Mercedes-Sprinter, ist beidseitig und auf dem Heck mit grüner Firmenaufschrift versehen. Die Tat geschah am 30. Januar zwischen 2 und 9 Uhr morgens. Auf der Ladefläche im Transporter befanden sich diverse hochwertige Werkzeuge. Erste Spuren wurden gesichert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren sowie die Fahndung nach dem Fahrzeug wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird mit 75.000 Euro beziffert.

Von MAZonline