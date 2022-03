Tim Lieske, Inhaber von Paulines Hafencafé in Zernsdorf, half schon als Kind dabei, selbst Eis herzustellen. In seinem Café war dies bisher nicht möglich. Doch das wird jetzt anders.

Zernsdorf: Paulines Hafencafé stellt jetzt eigenes Eis her

