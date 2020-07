Zernsdorf

Am Mittwoch mittag gegen 13 Uhr brannte auf einem See bei Zernsdorf ein Sportboot aus noch unbekannten Gründen. Das Boot schwamm beim Eintreffen der Einsatzkräfte mitten auf dem See und wurde durch die Feuerwehr am Ufer gezogen und konnte dann erst abgelöscht werden. Personen die sich zum Zeitpunkt des Ausbruches des Feuers an Bord aufhielten hatten sich selber in Sicherheit bringen können. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Von MAZonline