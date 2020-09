Zernsdorf

Zwei Kawasaki-Motorräder kollidierten am Sonntag im Segelfliegerdamm. Beide Fahrer, eine 58-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann, wurden dabei verletzt. Im Fall des Mannes erwiesen sich die Verletzungen als so schwer, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. An den beiden Maschinen wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro festgestellt.

Von MAZonline