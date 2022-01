Zernsdorf

In der Nacht von Samstag zu Sonntag bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Zernsdorf, dass sich unbekannte Personen auf ihrem Grundstück befanden. Sie hatten versucht, die Jalousie zum Wohnzimmer nach oben zu schieben, flüchteten aber als durch einen Bewegungsmelder die Beleuchtung eingeschalten wurde.

Polizei nahm Anzeige auf

Dadurch entstand glücklicherweise auch kein Schaden für die Eigentümer des Hauses. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren am Tatort

Von MAZonline