Zernsdorf

Karin Schwitalla ist Ortsvorsteherin in Zernsdorf. Die geplante Außenstelle der Zernsdorfer Grundschule in Ziegenhals sieht sie kritisch.

Frau Schwitalla, ab dem kommenden Schuljahr soll ein Teil der Zernsdorfer Kinder im Gebäude der Montessori-Schule in Ziegenhals eingeschult werden, weil die Zernsdorfer Grundschule nicht mehr alle aufnehmen kann. Ist das in Ihrem Sinne?

Anzeige

Karin Schwitalla: Nein, überhaupt nicht.

Wo ist das Problem?

Unser Wunsch als Ortsbeirat war ein anderer, und ich hatte auch das Gefühl, dass es ein gemeinsamer Wunsch in der gesamten Stadt ist. 2017 haben die Stadtverordneten beschlossen, dass die Zernsdorfer Grundschule erweitert werden soll. Es wurde damals ein 5.000 Quadratmeter großes Grundstück dafür bereitgestellt. Man hat Ideen vorgestellt, wie man eine Schulerweiterung möglichst schnell realisieren kann. Aber seit dem Wechsel an der Rathausspitze Ende 2017 wurden die Erweiterungspläne nicht mehr verfolgt. Dass man unsere Kinder deshalb jetzt nach Ziegenhals schicken will, ist ein Unding.

Hatten Sie in der Vergangenheit dazu Gespräche mit Bürgermeister Swen Ennullat zu führen?

Ja, immer wieder. Noch im September 2019 hat er mir versichert, dass Zernsdorf seine Schule bekommt. Bei der Haushaltsbesprechung sagte er, es sei deshalb kein Geld dafür eingestellt, weil es eine eigene Planung dafür gebe. Alles sei in Arbeit. Aber als ich aber ein paar Monate später mit Rathausmitarbeitern gesprochen habe, wurde klar, dass die nichts von einer solchen Planung wussten. Ich bin aus allen Wolken gefallen.

Man kann argumentieren, dass die hohe Schülerzahl in Zernsdorf nur vorübergehend ist, eine Erweiterung der Schule deshalb unwirtschaftlich erscheint.

Das sehe ich anders. Das Wohngebiet „Wohnen am See“ ist noch im Bau, das nächste Baugebiet bereits in Planung, und es gibt noch eine weitere Fläche, die ebenfalls bebaut werden soll. Auf absehbare Zeit werden junge Familien nach Zernsdorf ziehen. Wir werden, was Schülerzahlen angeht, sobald keine Not haben. Zumal die Schule ohnehin mehr Räume braucht. Die Kinder haben keine Fachräume mehr zur Verfügung, weil jeder Raum mit Klassen belegt ist. Zum Hort bleiben sie in den Unterrichtsräumen. Auch die Mensa ist zu klein. Das kann kein Dauerzustand bleiben.

Die CDU-Fraktion hat eine Container-Lösung vorgeschlagen, um schnell Abhilfe zu schaffen. Der Bürgermeister sagt, das sei unmöglich, weil es kein Baurecht gibt. Was halten Sie von Containern?

Vorübergehend würde das gehen. Aber parallel müsste an der Erweiterung der Schule gearbeitet werden. Wenn jetzt das fehlende Baurecht dagegensprechen soll, dann kann ich nur sagen: Seit 2017 hätte das Rathaus Zeit gehabt, welches zu schaffen.

Aber wäre es nicht auch Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung gewesen, darauf zu drängen, dass die gefassten Beschlüsse umgesetzt werden?

Eigentlich ja. Aber die Situation war speziell. Die Beschlüsse wurden noch unter Lutz Franzke gefasst. Dann kam Herr Ennullat ins Amt, der sich erst einmal einen Überblick verschaffen musste. Eineinhalb Jahre später wurde eine neue Stadtverordnetenversammlung mit vielen neuen Mitgliedern gewählt, die die Beschlüsse gar nicht kannten. Es hat gedauert, bis klar wurde, dass wir keine Unterstützung aus dem Rathaus für das Projekt bekommen.

Sie haben sich zuletzt in der SVV enttäuscht darüber geäußert, wie der Bürgermeister mit der Petition „Kurze Beine, kurze Wege“ umgegangen ist. Dabei ist klar, dass nicht jede Petition das vom Petenten gewünschte Ergebnis haben kann. Was haben Sie erwartet?

Dass er sich des Themas ernsthaft annimmt, vor einem Jahr war er schließlich noch anderer Meinung. Aber er wollte jetzt nicht einmal mehr die Unterschriften persönlich annehmen. Dann kündigte er an, sie zu schreddern, weil das Thema für ihn abgeschlossen sei. Ich bat ihn dann, sie stattdessen mir zu übergeben. Das ist nun auch geschehen. Offenbar hat er sich in den Kopf gesetzt, gegen alle Widerstände in der Montessori-Schule eine kommunale Grundschule einzurichten. Aber über die Köpfe der Betroffenen hinweg kann man so etwas nicht machen.

In einem Punkt hat er aber wohl Recht: Es wäre billiger, die Kinder in einem vorhandenen Gebäude unterzubringen, als neu zu bauen. Was gibt es gegen Ziegenhals einzuwenden?

Zum einen ist da der Weg. Von Zernsdorf kann kein Kind nach Ziegenhals laufen, selbst mit dem Fahrrad ist es für den überwiegenden Teil unmöglich. Zum anderen finde ich, dass durch eine solche Entscheidung der Ort zerrissen wird. Wir versuchen, neue Familien zu integrieren. Wenn die Kinder aber woanders eingeschult werden, gehen sie auch dort in die Vereine. Hinzu kommt, dass etliche Familien ihre Kinder auf die Montessori-Schule schicken, auch aus Zernsdorf. Wenn die Montessori-Schule Königs Wusterhausen verlässt, fiele diese Alternative für diesen Personenkreis weg. Ich als Ortsvorsteherin bin enttäuscht, wie man mit Betroffenen und mit Ehrenamtlern umgeht und frage mich auch, wie man später diese Fehlentscheidungen wieder korrigieren will. Alles in allem ist das eine Rückentwicklung. Zernsdorf wächst, und diesem Wachstum wird man mit dieser Entscheidung nicht gerecht.

Von Oliver Fischer