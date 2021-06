Königs Wusterhausen

Eigentlich hatte sich Klaus-Ulrich Tölpe, Schulleiter des Oberstufenzentrums Dahme-Spreewald, eine gemeinsame Zeugnisübergabe für alle Schulabgänger gewünscht. Da das aber wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, hat sich die Schulleitung entschlossen, die Zeugnisausgabe dezentral durchzuführen, um die Fachoberschüler, Gymnasiasten und Berufsfachschüler in angemessener Form mit einer feierlichen Zeugnisausgaben zu entlassen.

Sechs Schüler bekamen die Zeugnisse

So konnten am Freitag die sechs Schüler des Beruflichen Gymnasiums, Schwerpunkt Sozialwesen in der Aula der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule ihr Abiturzeugnis in Empfang nehmen.

„Bildung fängt vor der Schule an und endet nie. Danke dass Sie uns vertraut haben und den Weg mit uns gegangen sind“, so Klaus-Ulrich Tölpe. Das Zeugnis sei die Basis für den beruflichen Weg. „Werden Sie keine Glücksritter, die dem Glück in der Zukunft nachjagen und die vielen alltäglichen Glücksmomente nicht sehen“, gibt Tölpe den jungen Menschen mit auf den Weg.

Johanna Paschke bedankt sich bei Lehrern

Im Namen der Schüler bedankt sich Johanna Paschke in sehr humorvollerweise bei den Lehrern. Unter anderem sagte sie: „Wir mussten viele Berge erklimmen und Tiefen durchgehen, es war ein Meilenstein, den wir geschafft haben“. Dank gehe auch an die Eltern, denn ohne ihren Rückhalt wäre vieles nicht möglich gewesen. Mit dem Abiturzeugnis wird sich Johanna Paschke bewerben. Ihr Ziel ist ein Lehramtsstudium.

Ihre Mitschülerin Vivien Peter erzählt, dass sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten machen wird. Wie es danach weiter geht, weiß sie noch nicht. Und auch Florian Schreck hat klare Ziele: Er, selbst sehbehindert, wird ein Jahr in einer Schule für Sehbehinderte und Blinde aushelfen, bevor er sein Studium als Sozialpädagoge beginnt.

Am 18. Juni erhalten die 18 Schüler der Berufsfachschule Soziales ihr Zeugnis, wie auch die 20 Schüler der Fachoberschule, in jeweils separaten Feiern.

Von Gerlinde Irmscher