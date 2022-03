Zeuthen

Am Dienstagabend in der Straße der Freiheit in Zeuthen rammte ein Citroen einen geparkten Mercedes. Der Verursacher flüchtete zu Fuß, konnte jedoch eine halbe Stunde später gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab 2,13 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Unfallflucht, der Trunkenheitsfahrt und wegen des Fahrens ohne Führerschein ein.

KW: 29-Jähriger Mercedes-Fahrer mit Drogencocktail im Blut

Am Mittwochmorgen stoppte die Polizeibeamte einen Mercedes-Kleinbus in der Straße Am Güterbahnhof in Königs Wusterhausen. Ein Drogenvortest bei dem 29-Jährigen Fahrer zeigte Kokain, Cannabis und Amphetamine an; im Fahrzeug lagen weitere Drogen. Das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Königs Wusterhausen: Unfall nach Unaufmerksamkeit beim Überholen

Am Dienstag kam es zu einem Unfall in der Brückenstraße in Königs Wusterhausen. Ursache war Unaufmerksamkeit beim Überholen, als sich ein Rettungswagen mit Sondersignal näherte. Die leicht verletzte 32-jährige Hyndai-Fahrerin wurde im Krankenhaus behandelt. Pkw und Rettungswagen blieben fahrtüchtig. Gesamtsachschaden: rund 8.000 Euro.

B 179 bei Zeesen: Wildzaun bremst Toyota aus

Unfall auf der B 179 am späten Dienstagnachmittag: Aus bislang nicht geklärter Ursache kam ein Toyota in einer Kurve unweit des Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und erst im angrenzenden Wildzaun zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Sachschaden: 2.000 Euro.

Von MAZonline