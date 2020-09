Zeuthen

Ganz begeistert sind Silvia Reiner und Gerd Bandelow vom Kulturbund Dahme-Spreewald, als sie Frank Beutels ungewöhnliches Atelier in Zeuthen betreten. Der Künstler hat ein besonderes Gewächshaus umfunktioniert und nutzt den gläsernen Raum nun zum Malen. Fast scheint es, als würde er direkt im Garten unter seinen Bäumen stehen, das Licht flutet in den kleinen Raum. Die beiden vom Kulturbund besuchen ihren Künstlerkollegen, weil er zu den von einer Jury Auserwählten gehört, deren Ideen zum 100. Geburtstag der 1920 aus Königs Wusterhausen gesendeten ersten Rundfunksendung der Welt umgesetzt werden dürfen.

Silvia Reiner und Gerd Bandelow sind neugierig, wollen mal schauen, wie weit Beutel mittlerweile ist. Beide gehörten – wie auch die Autorin dieser Zeilen für die MAZ – zur Jury, die im Dezember vergangenen Jahres aus mehreren Bewerbungen vier Künstler für die geplante Sonderausstellung aussuchte. Diese hätte mittlerweile laufen sollen. Wegen Corona aber gehört auch „Es hat gefunkt! 100 Jahre Radio in KW“ zu den Veranstaltungen, die die Akteure des Kulturbunds Dahme-Spreewald fast eins zu eins ins nächste Jahr verschieben konnten.

Großformatiges Bild mit Elementen der Funkerberg-Architektur

Frank Beutel zeigt seine Arbeit: Auf dem großformatigen Bild tauchen Elemente der Architektur der Funkerberg-Gebäude auf; natürlich die Funktürme, aber auch der Balkon, der wirkt, als würde er von Krokodilen gehalten. Oder das Blitzstrahlenbündel über dem Eingang des heutigen Museums. „Die Krokodile waren ein Symbol für Gefährlichkeit“, erklärt Beutel seine solcherart künstlerisch umgesetzten Gedanken. Vor allem hat er sich auf das Foto konzentriert, dass die Musiker des allerersten Rundfunkkonzertes der Welt zeigt. Da ist die Sängerin mit den Kopfhörern, an den Instrumenten sind Tonabnehmer befestigt. „Die haben mich fasziniert“, sagt Beutel dazu. Oben rechts auf dem Bild sind zwei Figuren, die an jene des chinesischen Teehauses im Park Sanssouci in Potsdam erinnern. Sie halten sich Detektoren an die Ohren. „Die Sendung wurde damals per Langwelle in die ganze Welt übertragen“, so Beutel. Die zarten Wolken über der Szenerie entpuppen sich bei genauem Hinschauen passenderweise als Weltkarte. Im Vordergrund rechts steht eine junge Frau in modischen Boots und mit Hut, sie telefoniert mit ihrem leuchtenden Smartphone. Das ist Beutels Sprung in die Jetztzeit. „Heute kann man mit den Handys die Musik aus der ganzen Welt hören, damals kam das Radio aus Königs Wusterhausen in die ganze Welt“, erklärt der Maler.

Für gewöhnlich fertigt Frank Beutel große Wandbilder. Er hat eine kleine Dokumentation eines vor einigen Jahren in Berlin-Wedding entstandenen Wandbildes. „Das erste in 3D in Berlin“, sagt er stolz über „Der Faden der Ariadne“. Vom richtigen Standpunkt aus betrachtet, öffnet sich ein unendlicher Raum. In Zernsdorf hat er vier große Wandbilder mit antiken Göttergestalten realisiert. Vor allem in Berlin, aber auch in Jüterbog oder Bestensee sind seine Arbeiten zu sehen. Während seines Studiums an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee kam Frank Beutel bereits zur Wandmalerei am Institut für baugebundene Kunst. In Zeuthen lebt er seit 1999. Er ist dort auch stellvertretender Vorsitzender des Kulturvereins.

Frank Beutel erkundet das Areal

Für sein Werk zur Königs Wusterhausener Radiogeschichte wurde er auch durch diejenigen inspiriert, die sich vor Ort im Funkerberg-Museum ehrenamtlich engagieren. Er hat das Areal erkundet, ist tief in die Geschichte eingetaucht. Sein Traum wäre, wenn er das, was er nun gemalt hat, als Entwurf für ein großes Wandgemälde in Königs Wusterhausen nutzen könnte. Silvia Reiner lobt die nostalgische Schwere und die Leichtigkeit des Himmels, als Frank Beutel sagt, dass er in der Farbigkeit noch ein wenig ändern möchte.

Doch Silvia Reiner und Gerd Bandelow wollen nicht nur das noch nicht ganz fertige Werk begutachten. Auch Organisatorisches muss noch besprochen werden. Es sollen noch weitere Arbeiten Beutels gezeigt werden, wie von den anderen drei Teilnehmern der Ausstellung, Karen Ascher, Gisela Gräning und Klaus Rähm. „Damit man sieht, was dich ausmacht“, so Bandelow. Allmählich hat sich auch der neue Ausstellungstermin konkretisiert: Am 15. August 2021 soll es im Bürgerhaus „ Hanns Eisler“ losgehen.

Von Karen Grunow