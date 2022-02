Königs Wusterhausen/Zeuthen

Ein blauer Kia wurde am Mittwoch von einem Parkplatz in der Johannes-R.-Becher-Straße in Königs Wusterhausen gestohlen. Die Polizei nahm dazu am späten Abend eine Anzeige auf. Der nächste Diebstahl wurde dann am Donnerstagmorgen gemeldet: In der Luckenwalder Straße war ein Peugeot-Transporter entwendet worden. Umgehend wurden internationale Fahndungsmaßnahmen nach den Fahrzeugen eingeleitet, wie es hieß.

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei dann gemeldet, dass in Zeuthen ein Citroen-Transporter von einer Baustelle in der Havellandstraße gestohlen worden war. Die sofortige Fahndung führte kurze Zeit später zum Wiederauffinden des Autos.

Beamte stoppen Citroen-Transporter – Fahrer flüchtet

Der „Jumper“ wurde an der Bundesstraße 320 gesichtet. Kurz vor Neu Zauche stoppten Polizeibeamte das Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Ein Fährtenhund kam bei der Suche zum Einsatz. Das Auto wurde indes sichergestellt, damit es dem Eigentümer nach der Spurensicherung zurückgegeben werden kann.

Von MAZonline