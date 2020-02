Hilfe bei der Jobsuche in der Region

Königs Wusterhausen

Rund 800 Besucher nutzten am Sonnabend die Möglichkeit, sich auf der größten Jobmesse im Landkreis Dahme-Spreewald über Arbeitsmöglichkeiten in der Region zu informieren. Mehr als 60 regionale Aussteller stellten in der Sporthalle des Oberstufenzentrums in Königs Wusterhausen unter dem Motto „Chance 2020“ ihre Arbeitsangebote vor.

Boris Müller, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Königs Wusterhausen erinnerte daran, dass es bei der Erstauflage der Messe vor sechs Jahren in der Region doppelt so viele Arbeitslose wie heute gab. Heute sind es die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer suchen. Über 1900 offene Stellen gibt es derzeit im Landkreis.

Bürgermeister Christian Hentschel wirbt für Stellen in Schönefeld

Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) ließ es sich nicht nehmen persönlich am Stand der Gemeinde Schönefeld um Arbeitskräfte zu werben. „Uns fehlen im Moment 68 Mitarbeiter in der Verwaltung und das Beste, was ich tun kann, ist heute hier zu stehen“, erklärte er und kommt auch gleich wieder ins Gespräch, diesmal mit Anja und Volker Commentz aus Schönefeld. „Ich würde gerne da arbeiten, wo ich wohne“, so Volker Commentz.

Gemeinsam sucht man nach einer Möglichkeit. Zur Unterstützung hatte Henschel seinen Pressesprecher Oliver Junker, Elvira Kleist vom Service-Point und Alexandra Hoeppner, Leiterin Personal und Recht an seiner Seite. Am 24. Februar gibt es im Rathaus ein „Bewerberkaffee“. „Es ist noch einmal eine andere Bewerbungsplattform, eine gute Chance sich kennenzulernen“, sagt Alexandra Hoeppner.

Zahlreiche Kontakte entstanden

Die Aussteller zeigten sich zufrieden. Man habe gute Gespräche mit interessierten Bewerbern geführt und hoffe nun, dass die zahlreichen Kontakte auf der Messe nachhaltig Menschen und Arbeit in der Region zusammenbringen. Dass die Besucher zielgerichtet gekommen waren, ist auch die Erfahrung von Nicole Krömer von der Bäckerei Konditorei Wahl GmbH. „Zehn Interessenten haben sich heute gemeldet. Wir werden in der nächsten Woche Kontakt mit ihnen aufnehmen und gucken, ob es passt“.

Die Initiatoren der Messe sind die Agentur für Arbeit Königs Wusterhausen und das Jobcenter Dahme-Spreewald in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald unter Schirmherrschaft des Landkreises.

Von Gerlinde Irmscher