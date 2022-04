Kolberg

Fließende Formen prägen das futuristisch anmutende Gebäude. „Wir-Haus“ nennt Michael Haufe sein Projekt. Neun Millionen Euro will der Vorstand der Teamgeist Aktiengesellschaft in das Gebäude für Gäste aus aller Welt investieren. Standort ist sein Firmenhauptsitz-Grundstück am Wolziger See in Kolberg.

Aktuell laufen Rückbauarbeiten auf dem Gelände

Michael Haufe vor dem ersten neuen Nebengebäude. Das Bootshaus besteht zu rund 80 Prozent aus Materialien, die beim Abriss der Bestandshäuser gewonnen wurden. Quelle: Frank Pechhold

Wieder einmal geht Michael Haufe ein finanzielles Wagnis ein. „Das ist jetzt keine Eventlocation mit Gastronomie mehr, sondern ein Gelände für ein Ferienobjekt mit Beherbergungsbetrieb.“ Grundlage für die Nutzungsänderung ist ein vom Land Brandenburg im November 2021 bestätigter Bebauungsplan. Das vom Berliner Büro Heusner + Melmert Architekten entwickelte Bauwerk soll ein vielfältiges Publikum ansprechen: vom Co-Worker im Winter bis zur internationalen Familie im Sommer. Geplant sind 27 verschieden große Apartments mit 99 Betten und 51 Bädern. Die gesamte Nutzfläche beträgt 3000 Quadratmeter. Aktuell laufen die Rückbauarbeiten auf dem 20.000 Quadratmeter großen Areal.

An diesem Standort eröffnete Teamgeist vor 18 Jahren eine Trainings- und Veranstaltungsstätte mit Restaurant und Yachtclub. „Hier haben wir hier mehr als 1,7 Millionen Euro investiert“, sagt Haufe. Herzstück war das modernisierte, vormalige „Strandcasino“. Mit Glühweinsegeln, dem Bau gigantischer Flöße und Gastronomie wurde der Standort deutschlandweit bekannt. „Aber die Rahmenbedingungen gaben einfach nicht mehr her“, verweist der Kolberger auf fehlende Übernachtungsmöglichkeiten und Radweganbindungen.

Rückbau: Teamgeist-Gründer Michael Haufe vor den inzwischen abtransportierten Trümmern der alten Gaststätte. Quelle: privat

Weil das alte Konzept wirtschaftlich nicht mehr funktionierte, musste ein neues her. Insgesamt 13 Ideen wurden entwickelt und wieder verworfen: vom Zeltplatz über Tiny Houses bis zum Verkauf von Parzellen für den Bau von Ferienhäusern. Nach einem sechsjährigen Denkprozess fiel die Entscheidung für das „Wir-Haus“.

Neuer Parkplatz und E-Ladestationen

Zwischenzeitlich beauftragte Michael Haufe die Königs Wusterhausener Architektin Claudia Bley damit, einen Bebauungsplan für das im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet gelegene Grundstück auszuarbeiten. Zweimal mussten die Unterlagen ausgelegt werden, um die von Bürgern im Rahmen des Beteiligungsverfahrens geäußerten Bedenken auszuräumen. Beispielsweise gab es Befürchtungen, der Bestand an Bäumen beziehungsweise Parkplätzen könnte sich deutlich verringern. Dem widerspricht Michael Haufe: „Es entsteht ein komplett neuer Parkplatz mit 30 Stellflächen und 15 Elektro-Ladesäulen. Zusätzlich schenken wir der Gemeinde zehn neue Parkplätze und zwei E-Ladesäulen sowie eine für 125.000 Euro gebaute Straße.“ Haufe zufolge blieben alle gesunden Bäume erhalten. Obstgärten, 20 neue Bäume, Wildwiesen, Hochbeete, Bienenstöcke und Insektenhotels kämen hinzu.

„Einige Bürger sehen das Vorhaben kritisch, weil es ein riesengroßer Eingriff in einen so kleinen Ort ist“, weiß Haufe. Allerdings wolle hier niemand Millionen scheffeln. „Wenn dem so wäre, dann hätte ich das Grundstück schon nach der Bestätigung des Bebauungsplanes verkaufen und dafür drei bis vier Millionen Euro bekommen können. Die Angebote waren da.“ Trotzdem entschied sich Haufe für das „Wir-Haus“. Warum? „Weil ich Lust darauf habe.“

Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist ein großes Thema

So nachhaltig wie möglich soll das gesamte Projekt sein. Michael Haufe will künftigen Generationen das Grundstück möglichst schadstofffrei hinterlassen. Alle Gebäude werden abgerissen, weil die Bausubstanz marode ist. Auf der Rückbaustelle lauern Altlasten aus der Zeit, als an dieser Stelle eine Ziegelbrennerei betrieben wurde. „Bisher haben wir mehr als 1000 Tonnen kontaminierte Stoffe abfahren lassen. Das ist schon ziemlich krass“, sagt der 51-Jährige.

Blick in die Zukunft: So soll das geplante „Wir-Haus“ aussehen. Quelle: Heusner + Melmert Architekten

Alle wiederverwendbaren Materialien aus den abgerissenen Bestandshäusern landen nicht auf der Deponie, sondern werden in die Nebengebäude des „Wir-Hauses“ eingebaut. Beispielsweise besteht das fast fertige Bootshaus zu 80 Prozent aus altem Holz und gut erhaltenen Aluminiumrahmen-Fenstern. Die Mehrkosten für das sogenannte Upcycling betragen rund 50.000 Euro.

Baukosten explodieren momentan generell

Mehr als doppelt so viel Geld floss in die Erstellung des Bebauungsplanes. Rund 200.000 Euro verschlangen die fachgerechte Begutachtung und Entsorgung der Schadstoffe. „Damit ist das private Vermögen von meiner Frau und mir aufgebraucht“, sagt Haufe.

Der Teamgeist-Gründer hofft, dass er im Mai die bei der Gemeinde Heidesee beantragte Baugenehmigung bekommt. Erst dann wolle er darüber entscheiden, ob und wann es weitergeht. „Die Finanzierung für das Projekt basiert auf einer Kostenschätzung von 2018“, gibt er zu bedenken. Corona und der Krieg in der Ukraine hätten die Baukosten drastisch verteuert. „Als Unternehmer bin ich immer gerne Risiken eingegangen. Aber die waren in der Vergangenheit immer ein Stück weit händelbar.“

Von Frank Pechhold