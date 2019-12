Sylvia Lehmann legt Kreistagsvorsitz nieder

Lübben

Die Kreistagsvorsitzende Sylvia Lehmann (65, SPD) hat ihren Rücktritt angekündigt. Zum Jahresende werde sie ihr Amt niederlegen, sagte sie in der Kreistagssitzung am Mittwochabend in Lübben. Sie begründete den Schritt mit den umfangreichen Aufgaben, die sie künftig als Bundestagsabgeordnete wahrnehmen muss.

„Die Entscheidung ist am Donnerstagabend gefallen. An diesem Tag wurde klar, in welche Ausschüsse ich gehe. Mir ist klar geworden, dass man beides zusammen nicht wuppen kann, zumindest nicht, wenn man es richtig machen will“, sagte Sylvia Lehmann.

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, weil sie mit einem guten Ergebnis in den Kreistag gewählt wurde. Das Amt habe ihr zudem Spaß gemacht und im Gegensatz zur Bundespolitik sei Kommunalpolitik für sie auch bekanntes Terrain. Als sie Ende November ihr Bundestagsmandat übernahm, hatte sie den Verbleib im Amt der Kreistagsvorsitzenden noch für möglich gehalten.

Sylvia Lehmann hatte den Vorsitz erst im Juni dieses Jahres übernommen. Nach der Kommunalwahl und der Neuaufstellung des Kreistags war sie zur Nachfolgerin von Martin Wille ( SPD) gewählt worden, der aus Altersgründen im Mai zur Kreistagswahl nicht mehr angetreten war. Die Arbeit im Kreistag sollte für Sylvia Lehmann eigentlich der Ausklang ihrer politischen Arbeit sein, ihre Karriere als Berufspolitikerin hatte sie zu diesem Zeitpunkt schon beendet. 15 Jahre lang hatte sie zuvor im Brandenburgischen Landtag gesessen. Im Jahr 2017 hatte sie auch für den Bundestag kandidiert. Dabei hatte sie aber das Direktmandat nicht gewonnen und zusätzlich den Einzug über die Landesliste verpasst.

Vor wenigen Tagen war Sylvia Lehmann dann aber als Nachfolgerin für Manja Schüle doch noch in den Bundestag nachgerückt. Schüle hatte ihr Mandat aufgegeben, weil sie als Ministerin ins Brandenburgische Landeskabinett wechselte. Als nächste Brandenburgerin auf der Liste übernahm Sylvia Lehmann ihr Mandat. Nach ihrem Rücktritt muss der Kreistag nun im Januar eine Nachfolgerin für die Sozialdemokratin aus Dollgen (Märkische Heide) wählen. Stellvertreter der SPD-Politikerin sind aktuell Karl Uwe Fuchs ( FDP) und Monika von der Lippe (Linke). Ob sie sich zur Wahl stellen, war am Mittwoch nicht bekannt.

Neben Sylvia Lehmann hat auch SPD-Mann Ludwig Scheetz seinen Rückzug aus der Kreistagsfraktion bekannt gegeben. Scheetz, der neun Jahre Mitglied des Kreistags war, begründete die Entscheidung ebenfalls mit der Mehrfachbelastung. Der Königs Wusterhausener ist noch Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der SPD in Königs Wusterhausen. Das Mandat in Königs Wusterhausen werde er behalten, so Scheetz.

Auch Björn Langner (UBL/ FW/FWKW) wird zum Ende des Jahres sein Mandat niederlegen. Er ist neuer Bürgermeister von Heidesee, Amt und Mandat sind in dem Fall nicht vereinbar.

Drei neue Kreistagsmitglieder wurden zudem am Mittwoch vereidigt. Martin Kronacher und Ute Fuchs sind neu in die AfD-Fraktion. Sie sind nachgerückt für André Tripke und Joachim Ruff, die ihr Mandat niedergelegt haben. Roland Gefreiter ( CDU) ist für den verstorbenen Sebastian Erxleben nachgerückt.

Von Oliver Fischer