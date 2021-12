Dahme-Spreewald

Der Ausschluss von Rainer Schamberger aus der AfD-Kreistagsfraktion Dahme-Spreewald war nicht rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht am Freitag bestätigt. Laut Gerichtssprecher Gregor Nocon hat das Gericht den Ausschluss am 13. Dezember kassiert. Grund waren Formfehler.

Über Schambergers Ausschluss hatte die AfD in einer Fraktionssitzung entschieden. Dabei verstieß die Fraktion aber gegen die eigene Geschäftsordnung. Weder sei Schamberger angehört worden, noch habe es einen schriftlich formulierten Antrag gegeben, so das Gericht. Zudem hätte ein entsprechend ausformulierter Punkt auf der Tagesordnung stehen müssen, auch das war nicht der Fall. Schambergers Begehren nach einstweiligem Rechtsschutz wurde deshalb entsprochen.

AfD-Politiker Schamberger hatte Schwindel eingeräumt

Schamberger kann damit vorerst wieder an der fraktionellen Arbeit teilnehmen. Die Frage ist nur, wie lange. Formale Fehler können grundsätzlich relativ leicht behoben werden. Über die inhaltlichen Gründe für Schambergers Ausschluss hat das Gericht nicht befunden.

Der Eichwalder war aus der Fraktion ausgeschlossen worden, nachdem er einen langjährigen Schwindel eingeräumt hatte, mit dem er bundesweit in die Schlagzeilen geraten war. Über Jahre hatte sich Schamberger als Oleg Sbutewitsch ausgegeben. Unter diesem Namen bot er Führungen in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen an. Die genauen Hintergründe sind nach wie vor unklar.

Parteiaustritt, um AfD „aus der Schusslinie“ zu nehmen

Schamberger selbst bestritt das Doppelspiel zunächst, später gab er es zu. Er bestreitet aber nach wie vor, Oleg Sbutewitsch erfunden zu haben. Laut seiner Aussage gibt es einen Mann diesen Namens. Es handele sich um einen früheren Arbeitskollegen, der die Führungen ursprünglich auch angeboten habe. Als dieser es aus Krankheitsgründen dann nicht mehr konnte, das Geld aber weiterhin benötigte, sei Schamberger eingesprungen.

Der Tausch sei niemandem aufgefallen, weil es er und Sbutewitsch sich ähnlich sehen, so Schamberger. Dass er sich nicht offenbart habe, begründet Schamberger damit, dass die Führungen Teil eines Forschungsprojekts gewesen seien, für das er habe anonym bleiben müssen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Kreistag wird diese Darstellung allgemein als wenig überzeugend eingeschätzt, auch die AfD-Führung im Landkreis stufte sie als unglaubwürdig ein. Nach internem Druck ist Schamberger inzwischen aus der AfD ausgetreten. Er habe die Partei aus der Schusslinie nehmen wollen, sagt er. Gegen seinen Fraktionsausschluss wehrte er sich aber rechtlich.

AfD-Fraktion im Kreistag LDS gespalten

Tatsächlich kam der Skandal für die AfD auch denkbar ungelegen. Die Partei hatte zuletzt viel mit sich selbst zu tun. Die Fraktion im Kreistag gilt als mindestens gespalten. Jan Schenk, gegen dessen Aufnahme die Fraktion sich lange verwahrt hatte, zählt wie Fraktionschef Benjamin Filter eher zu den politischen Rechtsaußen. Das gleiche gilt für Kreisverbandschef Steffen Kotré.

Machte den Gerichtsbeschluss im Kreistag öffentlich: Fraktionsmitglied Gerd Winzer. Quelle: Oliver Fischer

Dieser Flügel setzte offenbar auch den Fraktionsausschluss Schambergers durch. Andere in der Fraktion hingegen verstehen sich als gemäßigter und würden wohl auch gerne mit Schamberger in einer Fraktion weiterarbeiten. Die internen Spannungen wurden schon dadurch deutlich, dass Fraktionsmitglied Gerd Winzer im Kreistag den Beschluss des Verwaltungsgerichts ohne Rücksprache mit seiner Fraktion öffentlich machte und damit nicht nur die Kreistagsmitglieder verwirrte, sondern auch seinen Fraktionschef Benjamin Filter überraschte.

Schamberger will Ausschussvorsitz zurück

Auch die Fraktionsaustritte von Vincent und Ute Fuchs hatten mit dem Fall Schamberger zu tun. Schamberger hofft nun, dass sich mit seiner Rückkehr die Wogen wieder glätten. „Ich möchte, dass sich die Fraktion nicht aufreibt, dass wir vielleicht irgendwann wieder neun Mitglieder sind und wieder vernünftige Sacharbeit machen können“, sagt er. Er würde auch gerne wieder den Vorsitz im Gesundheits- und Sozialausschuss übernehmen. Den hatte er seit Beginn der Wahlperiode inne. Mit Bekanntwerden des Skandals ließ er den Vorsitz zunächst ruhen. Mit dem Fraktionsausschluss war er automatisch kein Mitglied mehr im Ausschuss.

Fraktionschef Benjamin Filter hatte am Donnerstag gesagt, die Fraktion werde die Gerichtsentscheidung akzeptieren. Zu weiteren Schritten könne er sich aber erst äußern, wenn ihm das Urteil zugegangen sei. Das war am Freitag noch nicht der Fall.

Von Oliver Fischer