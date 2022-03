Dahme-Spreewald

Der Krieg gegen die Ukraine stellt den Landkreis Dahme-Spreewald vor neue Herausforderungen. Seit dieser Woche tagt täglich ein Krisenstab, um den Umgang mit den vielen Hilfsangeboten zu beraten und den Landkreis auf mögliche Folgen vorzubereiten. Dabei geht es vor allem um die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Die Situation ist allerdings kaum berechenbar. Während die Zahl der Flüchtenden derzeit rasant steigt – nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Beginn der Invasion bereits mehr als eine halbe Million Menschen aus der Ukraine geflüchtet – bleibt unklar, wie viele davon in Brandenburg ankommen und auf staatliche Unterstützung angewiesen sein werden. Ein Großteil sucht derzeit eher in angrenzenden Staaten wie Polen oder Rumänien Schutz und kommt gar nicht bis Deutschland. Und wer doch kommt, der darf ohne Visum einreisen. Ukrainer müssen daher anders als Syrer 2015 nicht automatisch ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Viele kommen bei Freunden oder Bekannten unter. Aber eben nicht alle.

Dahme-Spreewald rechnet mit bis zu 750 Geflüchteten

Beim Landkreis geht man derzeit davon aus, dass bis zu 750 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell aufgenommen und untergebracht werden müssen. Wie belastbar diese Zahl ist, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten und mit Fortdauer des Krieges zeigen. Noch seien jedenfalls keine Geflüchteten in Einrichtungen des Landkreises eingetroffen, heißt es aus Lübben.

Klar ist aber, dass die Unterkünfte im Landkreises nicht einmal annähernd für 750 Flüchtlinge ausreichen. Ende des Jahres gab es in den sieben Gemeinschaftsunterkünften und fünf Wohnungsverbänden gut 350 freie Plätze, wobei diese Kapazitäten auch nicht vollständig nutzbar sind. Schon ohne den Ukraine-Krieg war der Landkreis deshalb auf der Suche nach weiteren Unterkünften. Die aktuelle Situation erhöht nun den Druck ungemein. Man sei daher bemüht, Unterkünfte wieder zu öffnen, die in den vergangenen Jahren vom Netz genommen wurden, heißt es vom Landkreis.

Kommunen und Privatpersonen bieten Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine an

Gleichzeitig werden aber auch Angebote von Kommunen und Privatpersonen geprüft, die derzeit zu Hauf beim Landkreis eingehen. „Wir sind überwältigt und gerührt“, sagt eine Sprecherin. Mehrere Privatpersonen haben neben Spenden auch Unterkünfte angeboten. Diese sondiere man derzeit, heißt es.

Parallel arbeiten die Kommunen an Unterbringungsmöglichkeiten. Manche Städte und Gemeinden, die eigene Wohnungsgesellschaften haben, prüfen, ob dort freie Wohnungen bereitgestellt werden können. Andere Kommunen, wie etwa Heidesee, loten bei den ortsansässigen Akteuren Kapazitäten aus – und auch da ist die Hilfsbereitschaft enorm.

Heidesee hat zu Wochenbeginn bereits 220 Plätze sichern können, wie Bürgermeister Björn Langner (BfB) erzählt. Langner hatte Kontakt zu den Kinder- und Ferieneinrichtungen in seinem Gemeindegebiet aufgenommen. Die Kieze Hölzerner See und Frauensee haben beide zusammen 160 Betten bereitgestellt, die zumindest so lange genutzt werden können, bis die Feriensaison beginnt. Auch die Ostkreuz gGmbH, die in Kolberg eigentlich ein Mutter-Vater-Kind-Zentrum eröffnet wollte, hat laut Langner 60 Betten angeboten. Darüber hinaus gebe es weitere Angebote.

Erste Familien sollen schon am Mittwoch in Heidesee eintreffen. Dabei handelt es sich zunächst um privat vermittelte Mütter und Kinder. Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine momentan nicht verlassen.

Mehr Informationen gibt es beim Landkreis, der eine Hotline unter (03375) 26 21 05 und -06 geschaltet hat. Anfragen können dort auch in englischer und ukrainischer Sprache beantwortet werden.

Von Oliver Fischer