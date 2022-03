Dahme-Spreewald

Für viele Bildende Künstlerinnen und Künstler brachten die vergangenen zwei Jahre viel Unwägbares, viele Unsicherheiten, bedeuteten den Wegfall von Ausstellungsmöglichkeiten und Aufmerksamkeit und somit oft auch von Einkünften durch den Verkauf von Werken. Mit Familie wurde die Pandemie-Zeit zusätzlich herausfordernd – Ruhe, Muße und Energie, um Inspiration zu finden, fehlten oftmals. Wie sich die Erfahrungen und Empfindungen der massiven Veränderungen, die Corona für alle brachte, in ihrem Werk niederschlugen, das wollen einige Künstlerinnen und Künstler nun öffentlich zeigen. Sie sind einem Aufruf des Senzigers Horst W. König gefolgt, der vor gut einem Jahr der MAZ erzählte, was die Corona-Zeit mit ihm gemacht hat und dass er sich einen intensiven Austausch dazu unter Kollegen wünschen würde.

Daraufhin meldeten sich damals so einige bei ihm. Gemeinsam haben sie nun länger nach einer Ausstellungsmöglichkeit gesucht. Das war nicht so einfach. Nun aber wird es doch endlich konkret: Die Teilnehmer der Ausstellung, die größtenteils aus dem Landkreis Dahme-Spreewald stammen, werden in den Nachbarlandkreis ins Lübbenauer Rathaus ziehen. Neben Horst W. König werden Gerd Bandelow aus Gallun, Sabine Fiedler aus Staakmühle, Inga Höfer aus Heidesee, Annette Seglitz, die in Senzig Kunst unterrichtet, Alice Schmiedel aus Eichwalde, Marco Fenske aus Berlin, Malgorzata Suwalski aus Lübben, Malack Silas, der einige Jahre im Dahmeland lebte, sowie Karel Weyn aus Schönwald vertreten sein.

Malack Silas’ Werk heißt „Aus der Reihe tanzen“. Quelle: Malack Silas

Mitte April treffen sich alle dort, um sich mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen. „Ein toller Ort, direkt am Marktplatz“, schwärmt Horst W. König. Zwei Etagen dürfen sie nutzen. Am 16. Juni soll die Vernissage stattfinden, bis Mitte August sind dann die Werke zu sehen. „Ich freue mich schon auf die Ausstellung“, so König, der es ideal findet, in einem touristischen Ort wie Lübbenau gerade während der Sommermonate die Arbeiten präsentieren zu können.

Zeit zum Durchatmen

„Das Interesse war groß“, erinnert er sich an die Resonanz auf den Aufruf in der MAZ. Manche derjenigen, die sich da bei ihm meldeten, kannte er selbst noch gar nicht. Dabei gehört König zu denjenigen in der Region, die bestens vernetzt sind. Er sagt von sich selbst, dass er sehr umtriebig sei. Zwangsläufig hat die Pandemie ihn da ausgebremst. „Ich habe durchgeatmet – und weiter gearbeitet“, sagt er heute. „Das ist mir gut bekommen.“

Denn auch das wissen einige zu berichten: Dass ihnen die durch die Lockdown-Situation gewissermaßen gedrückte Pausen-Taste auch ein Stück weit gut getan hat, sie sich sortieren konnten. Horst W. König jedenfalls hat die Zeit genutzt, hat sich auseinandergesetzt mit dem eigenen jahrzehntelangen Schaffen, ist mit Museen in den Orten, in denen der gebürtig aus dem Weserbergland stammende Künstler vor Senzig gelebt hat, in Kontakt getreten. Die zusätzliche Zeit habe er gut genutzt. Er sei in seiner Arbeit freier geworden, sagt er außerdem. „Ich bin kritischer geworden“, betont er dazu überdies.

Emotionen in intensiven Farben

Er hat draußen viele Skizzen gemacht und diese dann in seinem Atelier abstrahiert. Ohnehin arbeitet er jetzt oft abstrakter als zuvor. Eigentlich ist Horst W. König von Hause aus Grafiker und Illustrator. Als die Pandemie begann, hatte er das Gefühl großer Bedrohung. Solche Emotionen finden sich nun in seinen Bildern – er hat die innere Unruhe mit intensiven Farben und energischem Strich interpretiert.

Von Karen Grunow