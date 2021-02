Wildau

Das ging schnell: Am Montag teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit, dass es derzeit einen weiteren Standort aufbaut – und zwar in Wildau. Wie das RKI nun auf MAZ-Anfrage bestätigt, ziehen die ersten Mitarbeiter bereits am 1. März ein. Dann werde „die Liegenschaft“ an das RKI übergeben, teilte die Pressesprecherin Susanne Glasmacher mit.

Damit dürfte ein Teilbereich des Wildauer Zentrums für Zukunftstechnologien gemeint sein, in welches das RKI seinen neuen Standort errichtet. In dem neuen „Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Public-Health-Forschung“ (ZKI-PH) soll es künftig darum gehen, wie Künstliche Intelligenz in der Forschung zum öffentlichen Gesundheitswesen eingesetzt werden kann.

RKI-Zentrum direkt neben der TH Wildau

Somit befindet sich der neue RKI-Standort in direkter Nachbarschaft zur Technischen Hochschule (TH) Wildau. Dort freut man sich über das neue RKI-Zentrum – und auf gemeinsame Kooperationen.

Der Roboter Wilma arbeitet in der Bibliothek der TH Wildau Quelle: Karen Grunow

„Die thematische Zusammenarbeit passt sehr gut zur Ausrichtung der Forschung zur Künstlichen Intelligenz an der TH“, sagt Klaus-Martin Melzer, der Vizepräsident für Forschung und Transfer der TH. Auch an der Hochschule stehe im Fokus, Algorithmen und andere wissenschaftliche Methoden so anzuwenden, dass sie Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung Nutzen bringen können.

Zusammenarbeit bereits geplant

Bereits seit mehreren Jahren gebe es eine fachliche Zusammenarbeit mit dem RKI, etwa durch Abschlussarbeiten oder auch kleinere Projekte. Seit etwa einem Jahr stehe die Hochschule mit dem RKI über das neue ZKI-PH in Gespräch, sagt Melzer. Und er führt aus: Seit die Wahl auf den Standort Wildau fiel, gebe es nun gemeinsame Workshops über die Zusammenarbeit beider Institutionen. „Dabei werden die Kompetenzen und Erfahrungen der auf beiden Seiten beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abgeglichen, gemeinsame Forschungsinteressen ausgelotet und Projektideen formuliert,“ so der Diplomingenieur.

Die TH biete mit ihren Forschungsschwerpunkten und den nunmehr 30 Jahren Erfahrung als Hochschulstandort ein „breites Spektrum“ an möglichen Ansatzpunkten. Bei gemeinsamen Projekte werde es darum gehen, die öffentliche Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Wie können Pandemien bekämpft werden?

Auch für die TH selbst verspricht er sich von der Kooperation viel: Daraus ergebe sich nun eine „hervorragende“ Möglichkeit, die Forschung an der Hochschule voranzutreiben. „Wir erwarten eine dauerhafte, eng verzahnte, konstruktive Zusammenarbeit“, sagt Melzer. Der neue RKI-Standort biete außerdem eine gute Möglichkeit zur Beschäftigung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Mit der Ansiedlung des Zentrums für Künstliche Intelligenz ist der Wissenschafts- und Technologiestandort Wildau um ein Projekt reicher. Wie das RKI vor wenigen Tagen mitteilte, soll es im ZKI-PH auch darum gehen, wie man Pandemien bekämpfen kann. Da bei der Forschung jedoch oftmals große Datenmengen entstehen, setze das RKI dabei auf Künstliche Intelligenz.

Wildauer Netzwerk – Künstliche Intelligenz

Und auch die Technische Hochschule beschäftigt sich seit einiger Zeit mit Künstlicher Intelligenz. Dort wurde 2019 das „Wildauer Netzwerk –Künstliche Intelligenz“ ins Leben gerufen. Im Fokus des Expertenkreises, zu dem auch Professorinnen und Professoren zählen, stehen dabei die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet – und die Potenziale. Außerdem will das Netzwerk Ansprechpartner für Brandenburger Unternehmen sein, die sich auf dem Bereich informieren wollen.

Das Schild vor dem ZFZ in Wildau weist bereits auf das Robert-Koch-Institut hin. Quelle: Johanna Apel

Die Region Berlin/Brandenburg habe ein „erhebliches Potenzial“, heißt es auf der Internetseite des Netzwerks, ein bedeutender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort für Künstliche Intelligenz zu werden. Einerseits gebe es hier bereits viele derartige Unternehmen – mit dem RKI reiht sich nun ein neues Schwergewicht ein. Und andererseits habe die Region im bundesweiten Vergleich die „meisten Neugründungen“ von Unternehmen im Bereich der Künstliche Intelligenz. Auch die regionalen Hochschulen sind daran beteiligt: So habe das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut den Studiengang „Digital Health“ etabliert, die TH Wildau wiederum „Bibliotheksinformatik“.

Festjahr „30 Jahre TH Wildau“ steht an

Dass die TH das Thema weiter verankern will, zeigt auch die Wissenschaftswoche, die die Hochschule vom 8. bis zum 12. März ausrichten wird. Darin soll es auch um Künstliche Intelligenz gehen, wie der TH-Pressesprecher Mike Lange mitteilt. Die Wissenschaftswoche findet in diesem Jahr digital statt und ist der Auftakt des Festjahres „30 Jahre Technische Hochschule Wildau“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und auch bei der seit 2019 durchgeführten Veranstaltungsreihe „KI Verständlich“, geht es ganz um die Künstliche Intelligenz. So fand etwa im vergangenen Sommer ein digitaler Vortrag über Künstliche Intelligenz in der Medizin statt. Am 10. März soll es wiederum um Künstliche Intelligenz in der Mobilität gehen. Dabei stehen etwa die Routenplanung oder der öffentliche Personennahverkehr im Fokus. Wer Interesse an dem digitalen Vortrag hat, kann sich unter ki@th-wildau.de dafür anmelden.

Von Johanna Apel