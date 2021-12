Dahmeland-Fläming

Trotz Corona war so einiges los in der Region. Dafür haben engagierte Vereine und neue Konzepte gesorgt. Die wichtigsten Kultur-Ereignisse des Jahres 2021 in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald werden hier noch einmal vorgestellt.

Januar: In Luckenwalde entsteht ein neues Seniorentheater. Die „Bühnenpelikane“ bereiten ihren ersten Auftritt im Herbst im Kulturcafé KlassMo mit dem eigenen Stück „Du liegst mir am Herzen“ vor. +++ Der in Senzig lebende Künstler Horst W. König sucht Mitstreiter, um gemeinsam auszuloten, wie sich die Pandemie-Situation in ihren künstlerischen Werken niederschlägt.

Februar: Umtriebig und engagiert: Der im Februar gegründete Verein „Halbe.Welt“ macht die beiden historischen Bahngebäude in Halbe, den Kaiserbahnhof und die „Esperanto Stacio“, zu einem neuen kulturellen Knotenpunkt im Zentrum des Landkreises Dahme-Spreewald. Ausstellungen, Festivals mit Aktivitäten für ganze Familien, Lesungen und Konzerte beleben in den folgenden Monaten den Ort und wirken weit in die Region.

Die Gründungsmitglieder von „Halbe.Welt“: Peter Macky, Ingo Ebel, Dörthe Ziemer, Jan Elmers, Karen Ascher, Ralf Gion Fröhlich, Susanne Thäsler-Wollenberg und Michael Schnieke (v.l.). Quelle: Elias Franzka

März: Kraftvolle Projekte und intensiver Austausch: Zum Frauentag veranstaltet die in Rangsdorf ansässige Künstlerinnen-Gemeinschaft Gedok Brandenburg zum ersten Mal ein neues Online-Format, um über die Corona-Erfahrungen und neue Projekte zu sprechen. Überdies darf nach langer Schließung endlich wieder die Gedok-Galerie besucht werden. +++ Auch anderenorts können Ausstellungen wieder besichtigt werden, Museen wie das im Mönchenkloster in Jüterbog oder das Museum des Teltow in Wünsdorf dürfen wieder öffnen. +++ Erfinderisch: Der Kulturbund Dahme-Spreewald zeichnet im März kurzerhand Lesungen zu Frauen in der Kunst per Video auf. Auch so kommt Kultur zu den Menschen. Später im Jahr werden doch noch vom Kulturbund organisierte Konzerte und Ausstellungen wie die zum Wettbewerb „Es hat gefunkt“ möglich.

April: Die Kino-Café-Bar in Dahme und das Union-Kino in Luckenwalde werden im Rahmen des 23. Kinoprogrammpreises Berlin-Brandenburg mit jeweils 5.000 Euro prämiert; das Kino Capitol in Königs Wusterhausen erhält 20.000 Euro Preisgeld.

Mai: Der Verein zur Förderung von musikalischem Nachwuchs gibt bekannt, dass das Blankit-Festival verschoben wurde. Aufgrund der Corona-Situation hat sich das Team des Blankenfelder Blankit-Festivals entschieden: Das 10. Blankit-Jubiläum soll am 22. und 23. Juli 2022 stattfinden.

Juni: Die Aquamediale, die internationale vom Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltete Open-Air-Ausstellung mit Kunst im und am Wasser, eröffnet in Schlepzig. +++ Die Beteiligung am bundesweiten Tag der Architektur Ende Juni ist in diesem Jahr in der Region gering – lediglich zwei Wohngebäude in Teltow-Fläming werden vorgestellt.

Das Becken als Bühne: Die Aufführung der preisgekrönten Oper "Sun & Sea" im alten Luckenwalder Stadtbad. Quelle: Hartmut F. Reck

Juli: Erfolgreich hat das Team des E-Werks Luckenwalde via Crowdfunding Geld gesammelt, um eine außergewöhnliche Opernperformance nach Luckenwalde holen zu können: „Sun & Sea“ wurde 2019 auf der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag ausgezeichnet. Die von drei Künstlerinnen aus Litauen gemeinsam konzipierte Performance lockt im Juli ein internationales Publikum in das Ende der 1920er von dem berühmten Architekten Hans Hertlein entworfene frühere Stadtbad. Im E-Werk nebenan starten im Herbst wieder die „Power Nights“ mit Events, Happenings und Workshops. +++ Die Jüterboger St. Nikolai-Kirche erhält 200.000 Euro aus dem Bundesprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“.

„Neu:stArt“ heißt das unter der Regie von Hilde Steinfurth und in Kooperation mit der Stadt entstandene Festival, das Anfang August die komplette Luckenwalder Innenstadt belebt. Der Boulevard verwandelt sich in eine Kunst- und Kulturmeile. Quelle: Uwe Klemens

August:Mehr als 140 Künstlerinnen und Künstler der Dahmeland-Fläming-Region öffnen zu den vom Mai in den August verschobenen Tagen des offenen Ateliers ihre Arbeitsorte für Interessierte. Die Ateliers im ehemaligen Jüterboger Amtsgericht, heute bekannt als „Das Tribunal“, sind ein besonderer Anziehungspunkt. +++ Jazzsommer am Bahnhof Klasdorf: Beim Festival „umrangiert“ sorgen zehn Bands an fünf Tagen für ein rundum begeistertes Publikum. +++ Die beliebte WasserKultur Zeuthen, die Besucher für gewöhnlich auf die Dahme führt und 2020 wegen Corona komplett ausfallen musste, findet diesmal am Ufer statt. Trotz Regens wird es ein voller Erfolg.

Das legendäre Musikfestival Bergfunk auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen sorgt für viele glückliche Menschen vor und auf den beiden Bühnen. Für die Tage davor hat das Team des Vereins „Stubenrausch – Kultur, Musik, leben“ außerdem die Kulturtage KW organisiert. Magischster Moment beim Bergfunk: Flavian Graber von We invented Paris mit Kofferharmonium im Publikum. Quelle: Karen Grunow

September: Der Maler und Grafiker Ronald Paris stirbt am 17. September in seinem Wohnort Rangsdorf im Alter von 88 Jahren. +++ Am Tag des offenen Denkmals können zahlreiche Bauwerke in der Region kostenlos besichtigt werden. Beliebtestes Ziel in der Region: das Gelände des ehemaligen Rangsdorfer Bücker-Flugzeugwerks.

Die Schlosskonzerte Königs Wusterhausen können dank der engagierten Akteure des gleichnamigen Vereins um Vorsitzende Gerlint Böttcher (l.) im September und Oktober stattfinden. Grandiose Musiker sorgen für vier großartige, komplett ausverkaufte Konzertabende. Quelle: Karen Grunow

Oktober: Aktiv und gut vernetzt: Seit nunmehr 30 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Vereins Freundeskreis Schloss Wiepersdorf für die besondere Künstlerresidenz und ihre für die Literaturgeschichte so wertvolle Historie.

November: Die Galerie Packschuppen im Baruther Museumsdorf Glashütte wird 20. An der beeindruckenden Geburtstagsausstellung beteteiligen sich mehr als 60 Künstler.

Dezember: Ein Audioguide zu Glashütte wird veröffentlicht, abrufbar über die kostenlose App Hearonymus.

Von Karen Grunow