Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Versroman als Kammeroper im Schloss Königs Wusterhausen

Malgorzata Pawlowska spielt die Tatiana. Quelle: Promo

Königs Wusterhausen. Mit „Eugen Onegin“ nach dem Roman von Alexander Puschkin hat Tschaikowsky ein berührendes, intimes Meisterwerk geschaffen, das nicht nur die Untiefen der innerlich zerrissenen Charaktere, sondern auch die Gefährdungen moderner Beziehungen beschreibt. Das Stück wird in der Urfassung als Kammeroper am Samstag, dem 19. Februar, in den Kavalierhäusern im Schloss Königs Wusterhausen um 17 Uhr aufgeführt.

Der Dirigent Ivan Anguélov, der schon für die Umsetzungen von „Norma“ und „La Traviata“ verantwortlich zeichnete, hat die Künstlerische Leitung. Die Titelpartie wird von Marcin Hutek verkörpert, der in Deutschland erstmals bei den Festspielen Schloss Rheinsberg auffiel. Die erst 28 Jahre junge Sopranistin Malgorzata Pawlowska ist die Tatiana, der in Berlin lebende und international gastierende Tenor Alexander Geller singt den Lenski.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den Sängern aus der Konzertreihe „Opernkonzerte im Schloss Königs Wusterhausen“, darunter der Bass Ivo Stanchev, die Mezzosopranistin Nana Dzidziguri und die Altistin Helena Köhne. Am Klavier begleitet Tatsuma Takahashi.

Karten für das Konzert gibt es unter Tel. 03375/5 24 98 77 oder per E-Mail unter info@mennicken-pr.com.

Blues Night auf der Burg Storkow

Eine Blues Night mit Marty Hall findet am Samstag auf der Burg Storkow statt. Quelle: Promo

Storkow. Eine „Blues Night“ gibt Marty Hall am Samstag, dem 19. Februar, im Großen Saal der Burg Storkow. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und Gitarrenfans kommen an diesem Abend voll auf ihre Kosten, denn sein Gitarrenspiel ist betörend und geradezu hypnotisch, heißt es in einer Presseankündigung.

Marty Hall ist ein Ästhet, der den Blues zu einer Kunstform entwickelt. Der kanadische Gitarrist, Sänger und Komponist gehört zu den Musikern, die es schaffen, ihr Publikum schon mit den ersten Takten zu fesseln. Blues, Roots, Rock – bei Marty Hall klingt es, als hätte er eine ganze Band in seiner Gitarre, heißt es vom Veranstalter. Alle Stimmen eines kompletten Arrangements sind da zu hören: Akkorde, Bassläufe, Rhythmus und Backbeats. Dazu gesellen sich verspielte Einwürfe und verzierungsreiche Soli. Sein Repertoire beinhaltet eigene Kompositionen ebenso wie persönliche Versionen von Bluesklassikern wie die von Willie Dixon, Jimmy Reed und Percy Mayfield.

Für das Konzert gilt die 2Gplus-Regel.

Karten gibt es in der Tourist-Information, Tel. 033678/7 31 08 der Burg Storkow und online unter www.reservix.de.

Wolfswanderung auf den Stiftungsflächen bei Luckenwalde

Eine Wolfswanderung auf den Stiftungsflächen bei Luckenwalde gibt es am 20. Februar. Quelle: Tilo Geisel

Luckenwalde. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg veranstaltet am Sonntag, dem 20. Februar, eine Wolfswanderung auf den Stiftungsflächen. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Wolfsbeauftragten Andreas Hauffe wird der faszinierende und große Lebensraum der Wölfe erkundet und mit etwas Glück die ein oder andere Wolfsspur entdeckt. Start ist um 13 Uhr am Rundwanderweg Wurzelberg (Kreuzung B101). Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 0160/94 71 48 45 oder hauffe@stiftung-nlb.de.

Aladin im Klubhaus Ludwigsfelde

Szene aus dem Musical „Aladin“. Quelle: Nilz Böhme

Ludwigsfelde. Das Theater Liberi gastiert am Freitag, 18. Februar, im Klubhaus Ludwigsfelde und präsentiert die berühmte Geschichte aus 1001 Nacht „Aladin – das Musical“ in einer temporeichen und modernen Version. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr.

Karten gibt es unter www.reservix.de oder an der Tageskasse im Klubhaus.

Azubi-Tag bei Spitzke in Großbeeren

Einblicke in das Bahninfrastrukturunternehmen Spitzke im GVZ Großbeeren gibt es am Samstag beim Azubi-Tag. Quelle: Udo Böhlefeld

Großbeeren. Das Bahninfrastrukturunternehmen Spitzke in Großbeeren veranstaltet am Samstag, 19. Februar, den traditionellen Azubi-Tag. Von 10 bis 16 Uhr, sind wieder Schüler und deren Eltern dazu eingeladen, sich am Hauptsitz im GVZ Berlin Süd über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten der Unternehmensgruppe zu informieren. Am Azubi-Tag erwarten die Besucher*innen unter anderem Berufsstationen mit praktischen Übungen, Fahrten im Loksimulator, Bewerbungsunterlagen-Check, Besichtigung der Spitzke-Gleisbaumaschinen (jeweils 12 und 14 Uhr), Führung durch die Spitzke-Werkshalle (jeweils 11 und 13 Uhr). Der Azubi-Tag findet unter Beachtung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Bestimmungen statt. Weitere Informationen: www.spitzke.com/azubitag

Demokratie-Workshop im Luckenwalder Klassmo

Luckenwalde. Zu einem vielfältigen Workshop lädt der Verein „Haus der Kultur der Welten Fläming“ ab Freitag, 18. Februar, ein. Bei dieser viertägigen Veranstaltung soll es vor allem um ein demokratisches Miteinander gehen. Mit spielerischem Ernst können sich die Teilnehmer auf die Frage der Demokratiegestaltung einlassen, gemeinsam denken, Eindrücke sammeln sowie Meinungen und Befürchtungen äußern. Der Workshop beginnt am 18. Februar und läuft von 16 Uhr bis 21 Uhr in der Klassmo Kulturwerkstatt. Weiter geht es am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Auch das darauffolgende Wochenende ist dafür eingeplant. „Mitmachen kann jeder, der möchte. Egal ob man zu bunt, zu deutsch, zu queer, zu behindert, zu ausländisch, einfach nur irgendwie anders oder durchschnittlich normal ist“, sagt Initiatorin Hilde Steinfurth. Anmeldungen und Infos gibt es unter Telefon 0176/77 16 50 50.

Hubertusfest am Hofe des „Soldatenkönigs“

Königs Wusterhausen. Eine Expertenführung zu barocken Jagdgepflogenheiten Friedrich Wilhelms I. mit Schlossassistentin Kati Kausmann findet am Sonntag, dem 20. Februar, im Schloss Königs Wusterhausen statt. Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“, war ein passionierter Jäger. Jedes Jahr kam er mit seiner kinderreichen Familie sowie vertrauten Offizieren und Jagdkumpanen für mindestens zwei Monate – von Mitte August bis Anfang November – nach Wusterhausen. In den umliegenden Wäldern konnte er ausgiebig seiner Jagdleidenschaft nachgehen. Die ersten acht Tage gehörten der Rebhuhnjagd. Darauf folgte die Rot- und Schwarzwildjagd – die Parforcejagd.

Das Hubertusfest feierte der König jedes Jahr am 3. November im Schloss von Wusterhausen zu Ehren des Schutzpatrons aller Jäger. Das Hubertusfest war ein prächtiges Fest und neben der Feier zum Jahrestag der Schlacht von Malplaquet das einzige offizielle Fest des Hofes. War die Jagd erfolgreich, wurde an der königlichen Tafel „gemeiniglich wacker herum getruncken“.

In einer Führung durch ausgewählte Schlossräume kann man nicht nur Spannendes über die Abläufe der Hofjagden erfahren, sondern man erfährt auch viel über die Jagdgewohnheiten des Königs. Zahlreiche Trophäen und Jagdgemälde, die im Schloss ausgestellt sind, erzählen noch heute davon. Beginn der Führung ist um 11 Uhr an der Schlosskasse.

Vortrag und Klubkino

Zossen. Unter dem Titel „Ein Schloss im Dornröschenschlaf“ hält Marcus Cante am Samstag, dem 19. Februar, einen Vortrag im Museum Alter Krug in Zossen. Dabei geht es um die Zossener Herrschaft im Wandel der Zeit. Beginn ist um 15 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. 03377/30 05 76 oder auf www.heimatverein-zossen.de.

Ludwigsfelde. Im Klubkino ist am Sonntag, dem 20. Februar, die Biografieverfilmung „Judy“ über die Showlegende Judy Garland mit zu sehen. Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es unter www.reservix.de oder an der Tageskasse im Klubhaus.

