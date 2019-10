Kummersdorf-Gut

Bei einer Geburtstagsfeier in Kummersdorf-Gut, bei der alle Familienmitglieder offenbar reichlich Alkohol tranken, ist es am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Zunächst schlug ein 21-Jähriger seiner 48-jährigen Mutter ins Gesicht und verletzte sie. Deren Lebensgefährte griff mit einem weiteren Familienangehörigen dann den Sohn an und beide verletzen diesen in seinem Gesicht. Der 21-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Polizisten nahmen mehrere Anzeigen auf und stellten die Atemalkoholwerte der Anwesenden fest. Der kleinste Wert lag bei 1,28 Promille.

Von MAZonline