Dahme-Spreewald

Eine Vorschau auf die im Sommer vom Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltete Open-Air-Kunstausstellung Aquamediale wird es am kommenden Samstag geben: Um 19 Uhr startet der Live­stream, der dann unter www.kuenstlerhaus-eisenhammer.de verfolgt werden kann.

Künstler aus acht Nationen beteiligt

Die elf beteiligten Künstlerinnen und Künstler aus insgesamt acht Nationen werden kurz ihre Ideen vorstellen für diese nunmehr 14. Aquamediale. Die steht in diesem Jahr unter dem Thema „Hand Werk Kunst“ und soll den Fokus stärker auf die Handwerkskunst und -tradition der Spreewald-Region lenken. Dafür werden die Künstler mit Handwerkern vor Ort zusammenarbeiten.

In Schlepzig wird im Juni ausgestellt

Kuratiert wird die Ausstellung von Harald Larisch, der bereits 2017 und 2019 für die alle zwei Jahre stattfindende Aquamediale verantwortlich war. Die Kunstausstellung, die stets durch weitere Veranstaltungen Festivalcharakter gewinnt, soll vom 5. Juni an in Schlepzig stattfinden. Die derzeit entstehenden Kunstwerke sollen dann an den Ufern der Spree präsentiert werden. Geplant sind außerdem ein Kunstprojekt mit Kindern nebst eigener Ausstellung sowie Konzerte. Weitere Informationen gibt es online unter www.aquamediale.de. kg

Von Karen Grunow