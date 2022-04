Dahme-Spreewald

Von einer Entspannung der Corona-Situation kann derzeit keine Rede sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald liegt bei 812 und ist damit höher als im brandenburgweiten Durchschnitt (747).

LDS mit insgesamt 49.776 bestätigten Coronafällen derzeit

Derzeit gibt es im Landkreis 49.776 bestätigte Coronafälle insgesamt. Zum Vergleich: Im Nachbarkreis Teltow-Fläming lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 713.

Den höchsten Wert in Brandenburg weist mit 1524 Cottbus auf, den niedrigsten das Havelland, mit 429. Seit Beginn der Pandemie sind in LDS 387 an den folgen einer Covid-Infektion gestorben.

Von MAZonline