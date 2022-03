Dahme-Spreewald

Nach einem Dachstuhlbrand in Lübben ist ein 43-jähriger Mann an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Zudem wurde eine 17-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgebrochen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

In Königs Wusterhausen bemerkte am Freitagabend der Halter eines Motorrades, dass diese entwendet wurde. Er stellte das Motorrad am Straßenrand ab und sicherte es lediglich mit einem Lenkradschloss. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Fahrzeugkontrolle in Königs Wusterhausen

Am Samstagmorgen wurden bei einer 30 Jahre alten männlichen Person im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in Königs Wusterhausen festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Alkohol seinen PKW führte. Ein Test ergab einen Wert von 2,01 Promille. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Sonntagmorgen wurden bei einer 30 Jahre alten männlichen Person im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in Königs Wusterhausen festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Alkohol seinen Pkw führte. Ein Test ergab einen Wert von 0,70 Promille. Der Fahrzeugführer ist weiterhin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine weitere Überprüfung ergab, dass außerdem ein Haftbefehl gegen die Person vorlag. Neben der Fertigung der entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurde die Person zur Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Polizeiinspektion des Flughafen Schönefeld meldet

Zu einer Unfallaufnahme in die Berliner Straße wurden Schönefelder Polizeibeamte am Freitagnachmittag gerufen. Der Fahrer eines Pkw BMW war an der Kreuzung Grünauer Straße in Waltersdorf mit seinem Fahrzeug auf den vor ihm fahrenden PKW Volkswagen aus dem Spree-Neiße-Kreis aufgefahren. Glücklicherweise blieben. Fahrer und Insassen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, der mit 600 Euro beziffert wurde. Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Weil unbekannte Täter ihren E-Scooter entwendet hatten, erschien dessen 50-jährige Besitzerin am Freitag in der Polizeiinspektion Schönefeld, um eine Strafanzeige zu erstatten. Das angeschlossene Fahrzeug war am Donnerstag in den Nachmittagsstunden auf dem Willy-Brandt-Platz direkt vor dem Flughafen-Terminal gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Fahndungen nach dem E-Scooter sowie dem Versicherungskennzeichen wurden eingeleitet.

Schönefelder Beamte kontrollierten am frühen Samstagmorgen den Fahrer eines Pkw Toyota sowie dessen Fahrzeug. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass der erforderliche Versicherungsschutz nicht vorhanden war. Folglich wurden die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeuges sichergestellt, die Kennzeichentafeln entstempelt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Berlin wurde eine Verkehrsvergehensanzeige gefertigt und er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Von MAZ-online, dpa