Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen steigen, und damit auch die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren. Ob das geschehen ist, zeigt in der Regel ein Schnelltest. Aber was, wenn dort tatsächlich zwei rote Striche auftauchen? Und wohin wendet man sich für PCR-Tests? Die MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema testen.

Mein Selbsttest ist positiv, ich habe keine Symptome. Was muss ich tun?

Wer einen positiver Schnelltest hat, kann einen bestätigenden PCR-Test machen lassen. Sinnvoll ist es, in diesem Fall eine Teststellen aufzusuchen, die PCR-Tests anbietet. Davon gibt es derzeit 13 im Landkreis. In Schönefeld befinden sich zwei (Steigenberger Airport Hotel; BER Terminal 1), in Zeuthen eine (Parkplatz „Kleine Waldgeister), in Eichwalde eine (August-Bebel-Allee 38-44), in Wildau eine (Technische Hochschule), in Königs Wusterhausen zwei (neben dem Eventcenter am Bahnhof; Luckenwalder Straße 68), in Mittenwalde eine (Parkplatz „Haus des Gastes“) und eine in Halbe (SDG). (Hier eine Übersicht aller Teststellen im Norden von Dame-Spreewald) In der Teststelle schildert man den Sachverhalt und bittet um einen bestätigenden PCR-Test. Die Teststelle wird möglicherweise erst einen Bürgertest vorschlagen, der aussagekräftiger als ein Selbsttest ist. Wenn auch dieser positiv ausfällt, wird der PCR-Test gemacht.

Mein Bürgertest ist positiv, ich habe keine Symptome. Was jetzt?

Wenn die Teststelle, die den Bürgertest gemacht hat, keine PCR-Tests anbietet, sucht man eine PCR-Teststelle auf (siehe oben). Dort schildert man den Sachverhalt, legt den positiven Testnachweis vor. Der Weg dorthin sollte vorzugsweise im privaten Pkw zurückgelegt werden. Ist ein Termin bei der Teststelle nötig, ist es sinnvoll, schon bei der Terminvereinbarung darauf hinzuweisen, dass ein bestätigenden PCR-Test benötigt wird.

Ich habe Symptome und hatte Kontakt zu Infizierten, mein Schnelltest ist negativ. Woher bekomme ich einen PCR-Test?

Wer Symptome hat, darf keine Teststelle aufsuchen, denn laut Testverordnung dürfen Teststellen bei Menschen mit Symptomen keine Bürgertests durchführen. Betroffene wenden sich deshalb an einen Hausarzt. Dafür nehmen sie am besten telefonischen Kontakt mit der Praxis auf, erklären, dass sie Kontakt zu einem Infizierten hatten und besprechen das weitere Vorgehen.

Ich hatte Kontakt zu Corona-Infizierten und befürchte eine Ansteckung. Woher bekomme ich einen kostenlosen PCR-Test?

Ohne weiteres nirgends. Erst muss ein normaler Bürgertest gemacht werden. Erst wenn dieser positiv ausfällt, gibt es einen PCR-Test. Der Kontakt alleine rechtfertigt noch keinen Anspruch auf einen PCR-Test.

Mein Selbsttest ist positiv, ich erreiche meinen Arzt nicht. Wen kann ich noch kontaktieren?

Bei allgemeinen Fragen ist die Corona-Hotline des Landkreises unter 03375 26 21 46 sowie die Corona-Hotline des Landes Brandenburg unter 0331 866 5050 erreichbar. Wer Symptome hat und eine ärztliche Abklärung benötigt, muss aber entweder Arztpraxen durchtelefonieren oder die 116117 wählen, ähnlich wie bei anderen Erkrankungen auch. Ein Notarzt sollte nur dann gerufen werden, wenn die Symptome so schwerwiegend sind, dass notärztliche Behandlung tatsächlich gegeben erscheint.

Ich habe Corona-Symptome, aber keine Tests zuhause. Was muss ich tun?

Entweder einen Arzt direkt anrufen und einen Termin für eine Corona-Sprechstunde machen oder die 116117 kontaktieren. Wichtig: Mit Symptomen nicht unangemeldet in der Praxis auftauchen.

Wer entscheidet, ob ich einen kostenlosen PCR-Test machen lassen kann?

Der behandelnde Arzt oder das Gesundheitsamt. Einzige Ausnahme: Der Betroffene hat keine Symptome aber einen positiven Schnelltest. Dann entscheidet die Teststelle darüber.

Ich würde für einen PCR-Test bezahlen. Wo kann ich ihn machen lassen?

Bei den PCR-Teststellen oder beim Hausarzt. Allerdings bietet nicht jeder Hausarzt PCR-Tests an, deshalb ist ein vorheriger Anruf wichtig.

Von Oliver Fischer