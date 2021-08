LDS: Diese Künstler sind bei den Tagen des offenen Ateliers am Wochenende dabei

Dahme-Spreewald

Die Tage des offenen Ateliers mussten zwar erneut coronabedingt verschoben werden, doch jetzt stehen sie unmittelbar bevor: Am kommenden Wochenende, 21. und 22. August, öffnen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler im Landkreis Dahme-Spreewald ihre Werkstatt- und Atelierpforten. Um die Suche zu erleichtern und um sich eine spannende Route zusammenstellen zu können, hat die MAZ sämtliche Termine und Adressen übersichtlich aufbereitet.

In der Holzmanufaktur in Eichwalde. Quelle: Gerlinde Irmscher

Allein in Dahme-Spreewald sind mehr als 70 Künstler und Kunsthandwerker dabei. Einige, wie Inga Höfer und Sabine Fiedler, stellen sogar gemeinsam aus. Die beiden haben sich die Bibliothek in Zeuthen-Miersdorf ausgesucht, um eigene Arbeiten vorzustellen. Sabine Fiedler wird überdies Werke der 2015 verstorbenen Wildauer Illustratorin Sigrun Pfitzenreuter zeigen. Besonders viel los ist diesmal im südlicheren Teil des Landkreises. Aber auch Schwerin im Schenkenländchen ist vor allem am Samstag ein interessantes Ziel, gibt es dort doch gleich drei Anlaufpunkte, an denen zum Teil Werke mehrerer Künstler präsentiert werden.

Die Tage des offenen Ateliers sind eine eigentlich immer lohnende Landpartie, da sie eine tolle Gelegenheit bieten, in die Ateliers zu schauen, unkompliziert ins Gespräch zu kommen und sowieso ganz viel neues zu entdecken.

Die in LDS teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler – alle Adressen, Zeiten und Aktionen

Wenn bei den Adressen keine anderen Öffnungszeiten vermerkt sind, gilt: Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Bestensee

Malerei von Veronika Hieronymus, Pätzer Dorfaue 1a, Samstag 14 bis 18, Sonntag 11 bis 17 Uhr (nicht bei Regen).

Eichwalde

Nicola Fromme in der Holzmanufaktur, als Gäste Frank Pielenz mit Fotografien, Christian Wehner mit Skulpturen, Sabine Haase mit Kakteenkunst, Friedenstraße 11, beide Tage 10 bis 18 Uhr.

Gallun

Malerei, Grafik von Gerd Bandelow, Fliederweg 2, beide Tage 11 bis 18 Uhr.

Großziethen

Malerei und Skulptur von Mattiesson auf dem Kunsthof Mattiesson, Alt-Großziethen 94, an beiden Tagen ab 13 Uhr Kunstmarkt.

Jamlitz

Malerei, Skulptur, Foto bei Udo Keck, Hauptstraße 30.

Kasel-Golzig

Malerei und Grafik bei Gunther Knoke, Schiebsdorf 17.

Kolberg

Keramik von Hendrikje Zuschneid-Bertram, Gast Textildesignerin Beate Paulini, Storkower Straße 7. Keramik bei Rita Pfau, Gäste Conny Grzegorzewski und Beate Handerek mit Keramik und Schmuckgestaltung, Friedensstraße 13.

Körbiskrug

Malerei, Zeichnung bei Horst W. König, Gast Alice Schmiedel, Bindower Straße 15, nur Samstag 11 bis 17 Uhr.

Lübben

Malerei, Illustration bei Stefan Bleyl, Gast Michael Brandenburger mit Fotografie, Kleinbahnstraße 2, beide Tage 11 bis 18 Uhr. Acrylmalerei von Ulrike Stoewe, Holzbilder, Upcycling, Collagen von Annett Wagner, Glaskunst von Konstanze Weidhaas in der Zimmerei Altkrüger, als Gast Email-Künstler Martin Schulze, An der Böttcherei 10. Malerei, Grafik, Buchbasar bei Edda B. Fischer, Paul-Gerhardt-Straße 4. Erotische Fotografie von Andreas Funke, Friedensstraße 10, beide Tage 11 bis 19 Uhr. Malerei, Grafik von Sybille Grunert, Lohmühlengasse. Malerei und Grafik bei Sylvia Matthes, Hauptstraße 2, beide Tage 11 bis 18 Uhr. Malerei, Grafik, Schreiben bei Ingrid Groschke, Lieberoser Straße 42. Malerei und Skulptur von Monika Schubert in der Kirche Steinkirchen, Steinkirchnener Dorfstraße 22. Malerei, Skulpturen, Collage von Malgorzata Suwalski, Ernst-von-Houwald-Damm 11d.

Luckau

Malerei von Renate Winkler, Zaacko 4.

Mittenwalde

Malerei und Musik mit offener Bühne bei Michael Goll-Range und Marion Meitzner, Schützenstraße 4.

Motzen

Malerei von Heidrun und Michéle Elisa von Haacke, Bestenseer Straße 45.

Neuendorf

Offenes Vereinsgelände von „Neu am See e.V.“ , Künstler Ili Os, Straße nach Wutscherogge, nur Samstag ab 14 Uhr, 20 Uhr Klangkunst mit Raz Ohara und Ensemble.

Schulzendorf

Malerei und Grafik bei Günter Böhme, Riesaer Straße 58. Textildesign Anika Liedtke, Gast Janine Suchomel mit Keramik, Ernst-Thälmann-Straße 159. Zeichnung, Skulptur und Fotografie von Susanne Thäsler-Wollenberg, als Gast Gisela Michailov mit Fotografie, Karl-Liebknecht-Straße 44, Samstag 12 bis 18 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr und ab 17.30 Uhr Kulturprogramm (mit Anmeldung: 03 37 62-9 17 86).

Schwerin

Malerei von Johannes Weiß, Teupitzer Straße 95. Maler, Fotografen, Grafiker, Kunsthandwerker der losen Künstlervereinigung Schenkenländchen, Garten der Familie Mauermann, Mochheidestraße 47 (bei Regen: Mehrgenerationshaus Eichenstaße 12), Samstag 14 bis 17 Uhr. Malerei und Reitsportfotografie bei Silvia und Hans-Joachim Reiner, Waldstraße 6, nur Samstag.

Steinreich

Schrift, Zeichnung, Objekte bei Micha Brendel, Gast Imke Bona mit Filzarbeiten, Hohendorf Nr. 8.

Töpchin

Bildhauer Harald Müller, Wünsdorfer Straße 33.

Wildau

Malerei, Zeichnung von Denis Kuschel, Eichenring 36, nur Sonntag.

Zernsdorf

Malerei bei Monika Senftleben, Straße zum Bahnhof 3, Samstag 14 bis 18, Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Zeuthen:

Malerei und Grafik von Sabine Fiedler und Fotografie von Inga Höfer in der Bibliothek Miersdorf, Dorfstraße 22, beide Tage 11 bis 19 Uhr.

