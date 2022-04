Dahme-Spreewald

Über 200 Bienenstöcker pflegt Imker Andreas Petschick in seinem Luckauer Spreewaldbienenhof. Mehrere Millionen Bienen leben darin, sagt er. Doch sind sie bedroht, was Petschick und andere Imker im Landkreis besorgt: die amerikanische Faulbrut, auch die Bienenseuche genannt, gefährdet die Tiere und damit auch die Existenz von Imker Andreas Petschick.

Die Bienenseuche – ganze Völker sind bedroht

Ein einziger mit der Fallbrut befallener Bienenstock reicht laut Petschick aus, um eine ganze Region zu verseuchen. Berufsimker, die ihr Lebenseinkommen mit den Bienen verdienen, kann das in den finanziellen Ruin treiben. Doch worum handelt es sich bei der amerikanischen Faulbrut genau?

Kurz gesagt: Um ein Bakterium. Es entstand nicht in Amerika, wurde dort aber entdeckt, weshalb das Bakterium „amerikanische Faulbrut“ getauft wurde. Konkret gesagt handelt es sich dabei um eine Brutkrankheit, welche durch das sporenbildende Bakterium „Paenibacillus larvae“ verursacht wird und junge Larven befällt.

„Die Bienenseuche ist unheimlich ansteckend und kann schnell auf die gesamte Brut eines Bienenvolkes übergreifen“, sagt Andreas Petschick. Geschieht das, ist schnell eine ganze Region gefährdet. Selbst ist ihm das im Jahr 2019 passiert – bei vier seiner über 200 Bienenvölkern hat Petschick die Fallbrut festgestellt.

Vier infizierte Bienenstöcker, 20.000 Euro – und ein Jahr zusätzliche Arbeit

Damals habe das in der gesamten Region große Kreise geschlagen. Von Veterinäramt wurde ein drei Kilometer großer Sperrkreis errichtet – kein Imker durfte diesen Radius mit Bienen verlassen und keiner hinein, „die Bienenvölker durften nicht bewegt werden“, sagt er. Doch ist das für einen Imker essenziell, um die Tiere dorthin zu bringen, wo die Tracht groß ist und sie genügend Honig sammeln können.

Imker Andreas Petschick aus LDS. Quelle: Privat

Allerdings sind Bienen auch Räuber – starke Völker klauen den Honig von schwachen Völkern. Greift das Bakterium in einem Bienenstock um sich, wird das Volk darin folglich schwächer. Rauben dann Bienen eines anderen Imkers den Bienenstock aus, kommen sie schnell in Kontakt mit dem Bakterium – und infizieren sich.

Das Veterinäramt untersuchte daraufhin alle seine Bienenstöcker. Wenn kein infizierter Bienenstock mehr zu finden ist, untersucht das Amt die Stöcke nach acht Wochen noch einmal auf das Bakterium. „Bei mir hat es sich über ein Jahr gezogen und mich über 20.000 Euro gekostet“, sagt Petschick. Dabei sei er mit vier versuchten Bienenstöcken nicht einmal stark betroffen gewesen.

Umso mehr appelliert Petschick vor allem an Hobby-Imker, ihre Bienenstöcker mindestens einmal im Jahr auf die Faulbrut untersuchen zu lassen. Imker könnten nichts dagegen tun, dass das Bakterium überhaupt entsteht. „Allerdings muss man die Ansteckung vermeiden und dafür sorgen, dass die Krankheit sich nicht auf andere Stöcker ausweitet“, sagt er.

So können sich Imker vor der Fallbrut schützen

Um Bienenstöcker auf das Bakterium zu untersuchen, müssen Imker lediglich ein Stück Honig aus der Warbe schneiden und es dem Veterinäramt schicken – nach zwei bis drei Wochen kommt laut Petschick das Ergebnis. Allerdings ist die Untersuchung freiwillig – vor allem Hobby-Imker würden oftmals nichts davon wissen. „Bienen brauchen ihren Imker, das gebietet der Tierschutz. Wenn ich Tiere halte, stehe ich in der Verantwortung, mir das nötige Fachwissen anzueignen, um für die Tiere und die Umwelt zu sorgen“, sagt Petschick.

Gegenwärtig wartet er noch auf die Ergebnisse durch das Veterinärmt. Natürlich hofft er, das kein Volk befallen ist. Zwar kann man die Bienenstöcke aufwendig sanieren und von dem Bakterium befreien, doch scheint es oftmals besser, die befallenen Stöcke zu vernichten, wie er es 2019 tat, „bevor ich nächstes Jahr 40 befallene Völker habe“, sagt er.

Laut des Veterinäramtes gab es im vergangenen Jahr insgesamt 3970 Bienenvölker im Landkreis. Davon seien an vier Bienenständen insgesamt 44 Völker von der Faulbrut erwischt worden. Für dieses Jahr gibt es laut des Amtes in Butzen schon einen bestätigten Fall, in dem insgesamt 16 Völker infiziert sind. Um die Ausbreitung zu verhindern, wurde ein Sperrkreis von einem Kilometer Größe errichtet. Einen weiteren Verdachtsfall gibt es in Golßen. Positiv ist, dass die Imker ihre Völker haben untersuchen lassen – nur so kann eine flächendeckende Ausbreitung verhindert werden.

Von Steve Reutter