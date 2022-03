Königs Wusterhausen

Alle drei Jahre wählt der Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde Dahme-Spreewald seinen Vorstand neu. Nicht nur, dass in diesem Jahr erstmalig die Wahl coronabedingt online durchgeführt wurde – durch die Wahl am 10. März geht auch eine dreißigjährige Ära zu Ende. Der langjährige Vorstand hat sich in den Ruhestand verabschiedet und ein völlig neues Team geht nun an den Start. So löst Holger Neujahr den langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Krüger ab. Seine Stellvertreter sind Peter Schulz und Michael Schulze. Als Schatzmeisterin wurde Uta Beerlage gewählt. Gerd Lüdtke kümmert sich jetzt um Umwelt und Ökologie.

Moderne Vereinsstruktur für Garten- und Siedlerfreunde

Der neue Vorstand hat sich durch eine Um- und Neustrukturierung des Kreisverbandes das Ziel gesetzt, eine moderne Vereinsstruktur zu erreichen. Nach dem Motto „Lieber 70 Prozent machen als 100 Prozent wollen“ möchte sich der Kreisverband modern und zukunftssicher in den nächsten Jahren ausrichten. Klar ist, dass moderne Vereinsarbeit auch moderne Organisationsstrukturen braucht. Strenge Hierarchien und intransparente Verwaltungsarbeit gehören der Vergangenheit an. „Wir wollen den Kreisverband auf solide Füße stellen, modern gestalten und so ausrichten, dass er für die Zukunft Bestand hat“, sagt Holger Neujahr.

Es gelte, die alten Strukturen auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls neu zu strukturieren. Das geschehe allerdings nicht in einer Hauruck-Aktion. Ein zu schnelles radikales Vorgehen könne Schaden bringen. Vielmehr sei ein Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren vorgesehen. „Unsere erste Aufgabe sehen wir in der Überarbeitung der Satzung und der Geschäftsordnung nach nunmehr dreißig Jahren, um sie an die jetzigen Verhältnisse anzupassen“, erklärt Holger Neujahr. Eine Ideenfindung ist geplant, Themenbereiche und Aufgaben sollen benannt werden, um dann zielgerichtet Arbeitsgruppen bilden zu können.

Bei seiner Arbeit als neuer Vorsitzender kann Holger Neujahr seine Erfahrungen aus 30-jähriger Vorstandsarbeit in der Kleingartenanlage „Inselblick“ in Niederlehme einbringen. Eigentlich hatte er sich ja zur Wahl gestellt, um an der Seite von Wolfgang Krüger warm zu werden und perspektivisch den Vorsitz zu übernehmen. Aber da dieser nun doch nicht noch einmal kandidierte, fiel die Wahl gleich auf ihn.

Zusammenarbeit im Verein klappt

Geschäftsführerin Melanie Brinkmann sieht mit gutem Gefühl in die Zukunft: „Klar kommt viel Arbeit und viel Neues auf uns zu, aber wir gehen es gerne an, zumal die Zusammenarbeit klappt.“ Dank geht an den alten Vorstand, der in den letzten Jahren die Zügel in der Hand hatte.

60 Vereine mit rund 3.500 Mitgliedern sind im Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde Dahme-Spreewald organisiert. Der Verband ist Rechtsnachfolger der Kreisorganisation Königs Wusterhausen des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK). Ein außerordentlicher Verbandstag löste den VKSK zum 31. Dezember 1990 auf.

Von Gerlinde Irmscher