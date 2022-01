Dahme-Spreewald

Im Gesundheitsamt des Landkreises herrscht derzeit aufgrund der hohen Corona-Zahlen Chaos. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht mehr mit den Fallzahlen klarkommen“, sagte Amtsärztin Dagmar Sissolak am Dienstag im Gesundheitsausschuss des Landkreises. Das Amt sei derzeit nicht mehr in der Lage, das Fallgeschehen im Landkreis realistisch abzubilden. Rund 500 positive Fälle werden derzeit täglich ans Landesamt für Gesundheit übermittelt. „Die Inzidenz liegt wahrscheinlich noch um einiges höher“, sagte sie.

Schon die schiere Menge der Meldungen mache es fast unmöglich, alle zeitnah zu erfassen und zu bearbeiten. Acht von derzeit 66 Mitarbeitern im Corona-Management seien allein damit beschäftigt, die Positivmeldungen zu sichten, zu bearbeiten und statistisch zu erfassen. „Jeder von ihnen schafft 50 bis maximal 70 Fälle am Tag“, so die Amtsärztin. Viel mehr als 500 Fälle seien damit nicht zu bewältigen.

Inzidenz in Dahme-Spreewald erstmals über 1500

Hinzu kämen aber Krankmeldungen im Gesundheitsamt oder technische Störungen, die dazu führen, dass sich Meldungen aus den Laboren aufstauen. „Das Pandemiegeschehen im Landkreis ist deshalb wohl noch deutlich stärker, als die Zahlen zeigen“, so Dagmar Sissolak.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch schon die bekannten Zahlen lesen sich dramatisch. Am Mittwoch hat die Inzidenz im Landkreis einen Stand von 1560 erreicht. Damit gehört Dahme-Spreewald zu den am stärksten betroffenen Landkreisen Deutschlands. Fünf Prozent der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren sind derzeit mit dem Corona-Virus infiziert, und das sind nur die bekannten Daten – die zudem auch nur ein Geschehen abbilden, das einige Tage zurückliegt.

15 Ausbrüche in Schulen, fünf in Kitas in LDS

In Schulen und Kitas werden entsprechend immer mehr größere Ausbrüche bekannt. Stand Dienstagabend wurden für 15 Schulen und fünf Kitas im Landkreis so genannte Cluster gemeldet, also Ausbrüche mit mehr als drei Fällen. In zwei Schulen und Mittenwalde und Königs Wusterhausen sind jeweils um die 50 Kinder betroffen, in mehreren anderen Schulen sind es immerhin mehr als 20.

Amtsärztin Dagmar Sissolak. Quelle: Frauke Herweg

Immer mehr Kommunen melden auch Einschränkungen von Öffnungszeiten in den Kitas. In Königs Wusterhausener Kindereinrichtungen mussten zwei Gruppen geschlossen werden, weil die Infektionszahlen zu hoch waren. In anderen Einrichtungen wurden Öffnungszeiten gekürzt, weil große Teile der Erzieherschaft krank geschrieben ist. Die Stadtverwaltung bemühe sich aber, die Kitas offen zu halten, heißt es aus dem Rathaus. Gleiches ist auch aus anderen Kommunen zu hören.

Interesse an Impfungen in LDS lässt deutlich nach

Beim Landkreis müht man sich weiterhin, die Impfangebote zu bewerben. Das Interesse daran nimmt aber laut Gesundheitsdezernent Stefan Wichary deutlich ab. In der vergangenen Woche etwa hat der Landkreis nur noch etwa die Hälfte der Impfdosen verimpft wie noch Ende November, als die Impfangebote gestartet wurden.

In der Impfstelle in Schönefeld fahre man das Angebot wegen des geringen Interesses schon herunter. Künftig sind dort nur noch drei statt vier Impfstraßen in Betrieb. Auch das mobile Impfteams des Landkreises ist aktuell kaum noch aktiv, weil das Interesse an den Terminen zunehmend geringer wird. Im A10-Center und der Königs Wusterhausener Dinter-Halle sei die Nachfrage allerdings weiterhin hoch.

Kaum noch Intensivpatienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern spiegeln sich die hohen Infektionszahlen aber nach wie vor nicht wider. Am Mittwoch meldete der Landkreis sogar erneut einen deutlichen Rückgang bei den Intensivpatienten. Nur noch zwei Corona-Patienten wurden Stand Mittwoch auf einer Intensivstation im Landkreis behandelt. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der vierten Welle. Künstlich beatmet wurde keiner mehr. „Das heißt aber noch nichts“, sagt Dagmar Sissolak. „Wir müssen abwarten, wie sich die Entwicklung langfristig weiter abzeichnet.“

Von Oliver Fischer