Gesundheitsdezernent: „Die Leute schalten auf Reflex“

Dahme-Spreewald

Carsten Saß ( CDU) ist seit 2004 Gesundheitsdezernent von Dahme-Spreewald. Die Aufregung der vergangenen Tage rund um den Corona-Virus erreicht aber auch für ihn eine bisher nicht gekannte Dimension, sagt er.

Herr Saß, die Grippewelle vor zwei Jahren hat Todesopfer in Dahme-Spreewald gefordert. Dennoch war die Verunsicherung nicht annähernd so groß wie jetzt beim Corona-Virus, der bisher noch gar nicht im Landkreis angekommen ist. Welche Erklärung haben Sie dafür?

Carsten Saß: Mit der Grippe hat man sich abgefunden, sie kommt und geht, das lässt sich rational einschätzen. Beim neuen Corona-Virus mischt sich viel Gefühl darunter. Die Menschen schalten auf Reflex. Unsere Aufgabe ist es als Behörde, die Bedachtsamkeit in den Vordergrund zu rücken. Aber das ist aktuell nicht leicht.

Wie haben Sie die Situation in den vergangenen Wochen erlebt?

Wir haben Ende Januar die ersten allgemeinen Informationen zu Corona auf die Homepage des Landkreises gestellt. Das hat in der Bevölkerung kaum Nachhall gefunden. Auch die ersten Verdachtsfälle bei China-Rückkehrern haben wir ohne großes Aufsehen abgehandelt. Interessant wurde es dann in der vergangenen Woche.

Ein infizierter Mann aus dem Kreis Heinsberg hatte sich vier Tage lang im Tropical Islands aufgehalten. Wie haben Sie davon erfahren?

Die Leitstellen haben die Amtsärztin informiert, bei mir klingelte dann mitten in der Nacht das Telefon. Am nächsten Morgen haben wir dann mit dem Betroffenen und mit dem Tropical Islands gesprochen und eine Liste der Mitarbeiter aufgestellt, die mit dem Mann in Kontakt gekommen sein könnten. Wir haben noch am Vormittag gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und dem Unternehmen entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das hat dann einen immensen Ansturm an Anfragen ausgelöst.

Im Gesundheitsamt liefen die Telefone heiß?

Das kann man so sagen. Wir haben noch am Donnerstag ein Bürgertelefon eingerichtet. Es gibt zwar auch eines beim Bundesgesundheitsministerium und eine sehr empfehlenswerte Internetseite beim Robert-Koch-Institut. Aber Menschen wenden sich mit regionalen Fragen lieber an die Kreisverwaltung. In den fraglichen Zeitraum befand sich zudem eine fünfstellige Anzahl von Badegästen im Tropical Islands. Auch die haben die Nummer zu Beginn intensiv genutzt. Inzwischen rufen eher Hausärzte und Einwohner aus der Region an. Jeden Tag nehmen wir 80 bis 100 Anrufe entgegen.

Was sind die häufigsten Fragen?

Die Menschen wollen wissen, wohin sie sich Husten wenden können, ob sie selbst zum Hausarzt gehen oder lieber anrufen sollen, ob sie im Urlaub in einem Risikogebiet waren. 90 Prozent sind allgemeine Fragen, die auch auf der Seite des Robert-Koch-Instituts beantwortet werden. Aber wenn ich verunsichert bin, ist es eben ein Unterschied, ob ich das lese oder mit jemandem sprechen kann. Es rufen sogar Ärzte an und fragen, ob sie Schutzanzüge tragen müssen. Die verweisen wir dann an die Kassenärztliche Vereinigung, die ebenfalls Informationen herausgibt.

Wer nimmt all die Fragen entgegen?

Die Nummer der Hotline verteilt sich derzeit auf acht Kollegen. Das sind Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung, die fachlich geschult wurden. Es geht ja auch darum, die Kollegen im Gesundheitsamt zu entlasten, damit die wieder Kapazitäten für andere wichtige Aufgaben haben. Man darf nicht vergessen, dass wir ja auch noch den Flughafen in Schönefeld betreuen müssen.

Was gibt es da zu tun?

Seit voriger Woche müssen Fluggäste aus bestimmten Ländern beim Aussteigen registriert werden. Etwa aus Italien, von wo je nach Wochentag zehn bis 15 Flüge täglich in Schönefeld landen. Die Fluggäste müssen dort auf einer Karte eintragen, wer sie sind, wo sie herkommen und wo sie sich in den nächsten 15 Tagen aufhalten werden. Wir nehmen also pro Tag bis zu 1500 Karten in Empfang und lagern sie ein. Sollte später bei einem dieser Passagiere der Virus nachgewiesen werden, müssen wir die Kontaktpersonen heraussuchen und die entsprechenden Landkreise informieren.

Sollte im Landkreis selbst eine Infektion auftreten, greift sicher ein Notfallplan. Wie sieht der aus?

Wir haben tatsächlich einen Notfallplan, aber der kann gar nicht jedes Szenario abdecken. Letztlich müssen wir im Einzelfall Informationen und fachlichen Rat einholen und entscheiden, wie wir mit der jeweiligen Situation umgehen, die sich täglich verändern kann. Das kann im Einzelfall heißen, es werden Leute in häusliche Quarantäne genommen. Es kann aber auch notwendig werden, dass eine Einrichtung vorübergehend geschlossen wird. Oder das Veranstaltungen nicht stattfinden können. Wir haben gerade abgefragt, welche Veranstaltungen in der nächsten Zeit anstehen. Aktuell sehe ich aber keinen Grund für Absagen.

Herr Saß, sie sind seit mehr als 15 Jahren Gesundheitsdezernent im Landkreis. Haben Sie eine vergleichbare Situation schon mal erlebt?

Nein, nicht als Gesundheitsdezernent. Ich erinnere mich da nur an die Vogelgrippe, H5N1. Unsere Hauptaufgabe bleibt aber letztlich immer dieselbe: Ruhe zu bewahren, die Situation zu bewerten und abzuarbeiten und zu kommunizieren wie die Lage ist. Die kann sich aber immer wieder ändern. Dass, was wir heute sehr erfolgreich tun, muss in drei Wochen nicht unbedingt die richtige Strategie sein. Dann werden wir uns der neuen Situation anpassen, die entsprechenden Lösungswege gehen und diese kommunizieren.

Von Oliver Fischer