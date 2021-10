Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald denkt man generell etwas größer als anderswo. Das gilt auch beim Breitbandausbau. Während die meisten Kreise in Brandenburg noch dabei sind, ihre weißen Flecken auszumerzen und überhaupt erst eine flächendeckende Glasfaser-Infrastruktur in die Erde zu legen, geht man Dahme-Spreewald schon den nächsten Schritt an: ein Gigabit-Netz.

„Die Internetverbindung ist für die meisten Unternehmen das wichtigste Ansiedlungskriterium“, sagt etwa Olaf Damm, Schönefelder CDU Politiker und Vorsitzender des Kreisentwicklungsausschusses. Damm will deshalb so schnell wie möglich den Internetstandard weiter erhöhen und auch die so genannten grauen Flecken von der Karte des Landkreises tilgen – also Regionen, in denen denen derzeit Geschwindigkeiten von weniger als einem Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stehen.

Fünf bis zehn Millionen Euro Eigenanteil für LDS leistbar

Am besten wäre es, wenn jedes Haus einen Glasfaseranschluss hätte. Das erweist sich allerdings als kompliziert, weil kostspielig. Eine erste Marktanalyse hatte ergeben, dass gut 27.000 Adressen im Landkreis als graue Flecken gezählt werden können, die Hälfte davon hat einen Versorgungsstand von 50 bis 100 Megabit. „Das reicht sicherlich für die nächsten fünf Jahre aus, aber es ist nicht zukunftsfähig“, sagt Wirtschaftsförderer Gerhard Janßen.

Sven Nitze (Telekom, l.) und Wirtschaftsförderer Gerhard Janßen haben die erste Ausbaustufe in Dahme-Spreewald weitestgehend hinter sich gebracht. Die zweite wird weit kostspieliger. Quelle: Oliver Fischer

Nur würde es zwischen 200 und 400 Millionen Euro kosten, das gesamte Kreisgebiet auf Gigabit-Standard zu heben. Selbst wenn Bund und Land 90 Prozent der Kosten übernehmen, blieben immer noch mindestens 20 Millionen Euro für den Landkreis übrig. Und das ist, wie Kreiskämmerer Stefan Klein am Dienstag im Ausschuss für Infrastruktur klarstellte, momentan selbst für den finanzkräftigen LDS zu viel. „Fünf bis zehn Millionen wären realistisch, 20 Millionen Euro wären derzeit nicht finanzierbar“, sagt Klein. Heißt übersetzt: Man wird Abstriche machen müssen. Nur wo?

Wird nur der LDS-Süden zum Gigabit-Hotspot gemacht?

Sparmöglichkeiten gibt es laut Janßen einige. So könnte der Landkreis etwa nur den strukturschwachen Spreewald zum Glasfaser-Hotspot machen und im Norden darauf hoffen, dass große Anbieter wie die Telekom oder DNS-Net ihr Übriges tun. Das könnte durchaus Sinn ergeben. In einigen Nordgemeinden wie Eichwalde, Schulzendorf, Königs Wusterhausen oder Zeuthen haben die Unternehmen schon gut investiert, der Ausbaustandard ist dort bereits so hoch, dass kaum noch etwas gemacht werden muss. Dass sich der ländliche Süden hingegen von selbst erledigt, ist laut Janßen derzeit unwahrscheinlich. Selbst mit den Städten Lübben oder Luckau taten sich die Anbieter zuletzt noch schwer. „Auf Mittenwalde stürzen sich gleich drei oder vier Anbieter. Wenn wir versuchen, sie in den Süden zu lenken, reagieren sie sehr zögerlich“, so Janßen.

Gegen eine Konzentration auf den Spreewald spricht allerdings, dass ausgerechnet in Schönefeld noch mehr als die Hälfte der Anschlüsse als graue Flecken gelten. „Wenn wir den größten Zahler im Landkreis außen vor lassen, gibt es sicherlich einen Aufschrei“, so Janßen. Aber auch in Heidesee haben zwei von drei Adressen bislang keinen Glasfaseranschluss. Ob Privatunternehmen dort von sich aus investieren, ist angesichts der dörflichen Struktur der Flächengemeinde ebenfalls ungewiss.

Gutachten soll Sparmöglichkeiten ausloten

Eine weitere Option wäre es, generell auf den Anschluss abgelegener Adressen zu verzichten, etwa Höfe im Außenbereich, weil dort die Kosten für einzelne Haushalte unverhältnismäßig hoch sind. Was das jedoch unterm Strich bringt, ist unklar – was eine politische Diskussion derzeit noch schwierig macht. Der Ausschuss hat deshalb am Dienstag der Verwaltung den Auftrag gegeben, Sparmöglichkeiten untersuchen zu lassen. Was lässt sich etwa sparen, wenn sich die Kommunen finanziell beteiligen? Würde man hinkommen, wenn man nur Adressen mit weniger als 200 Megabit ertüchtigt? Und wie teuer wäre es, wenn man Städte generell außen vor lässt?

Die Ergebnisse sollen möglichst schnell vorliegen. „Ich will die WfG eigentlich noch in diesem Jahr in die Lage versetzen, dass sie mit der Arbeit am Förderantrag beginnen kann“, sagt Olaf Damm. Nicht nur sein erklärtes Ziel ist es, dass Dahme-Spreewald ab 2023 wieder möglichst als erster Landkreis Brandenburgs ins Gigabit-Zeitalter startet.

