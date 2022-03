Dahme-Spreewald

In der Debatte um fehlende Oberschulen in Dahme-Spreewald hat es ein erstes Treffen von Bürgermeistern, Amtsdirektoren und Vertretern des Landkreises gegeben. Zu einer Einigung kam es dabei nicht.

„Wir haben Argumente ausgetauscht, die Gemengelage verdeutlicht und als Bürgermeister kommuniziert, dass wir an einer konstruktiven Lösung interessiert sind“, sagt Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos), der der kommunalen Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes vorsitzt. „Mein Gefühl ist aber, dass wir in dieser Frage noch zwei oder drei Schritte gehen müssen.“

Oberschule: Zuständigkeit und Standort weiter ungeklärt

Die Ausgangslage ist so dringlich wie komplex. Bei der jüngsten Schulentwicklungsplanung des Landkreises war festgestellt worden, dass die Oberschulen im Landkreis aus allen Nähten platzen, und dass spätestens in zwei Jahren eine neue Oberschule für den Norden in Betrieb gehen müsste, um den Bedarf zu decken. Eine Planung dafür gibt es aber nicht. Es ist sogar noch strittig, wer überhaupt zuständig sein soll. Die Kommunen sehen den Landkreis in der Pflicht, der Landkreis aufgrund der bisherigen Handhabung in LDS die Kommunen.

Schon dieses Thema ist schwierig zu entwirren. Hinzu kommt aber noch die Frage des Standortes. Königs Wusterhausen hat schon signalisiert, eine Schule in den Königspark bauen zu wollen. Das dürfte in den nächsten fünf Jahren aber kaum etwas werden. Zeuthen, Schulzendorf, Eichwalde und Schönefeld haben ein Grundstück in Schulzendorf vorgeschlagen, auf dem ein ganzer Campus mit Grund- und Oberschule errichtet werden könnte. Diesen Standort hält aber Vize-Landrätin Susanne Rieckhof für wenig geeignet.

Heidesee will, Schönefeld soll, Schulzendorf könnte

Rieckhof sieht die Oberschule eher in Schönefeld, wo in den nächsten Jahren das stärkste Einwohnerwachstum zu erwarten ist. Dort gäbe es theoretisch auch ein Gebäude, das aber derzeit als Gymnasium gebraucht wird. Einen weiteren Oberschul-Neubau in Schönefeld unterstützen die Bürgermeister nicht, weil die Schüler aus Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf dann alle nach Schönefeld müssten. „Das Grundstück in Schulzendorf wäre auch groß genug, um dort baulich neue Wege zu gehen“, sagt Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos).

Parallel bemühen sich zwar auch Heidesee und Bestensee um eine eigene Oberschule. Die Gemeinden haben eine Arbeitsgruppe gegründet und würden sogar selbst bauen. Der Landkreis sieht den größeren Bedarf aber andernorts, weshalb man die Pläne in Heidesee eher bremst.

Herzberger: „Wollen gemeinsame Lösung“

„Insgesamt sind wir da noch am Anfang. Wir halten den Landkreis für zuständig und wollen eine gemeinsame Lösungen für die Gemeinden, die selbst bauen wollen und diejenigen, die es nicht können, so wie Zeuthen, Schulzendorf und Eichwalde“, so Herzberger.

Schon jetzt scheint aber klar, dass eine neue Schule nicht rechtzeitig stehen wird. Einschließlich Planung müsse man mit drei bis vier Jahren rechnen, sagt Herzberger.

