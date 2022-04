Zeuthen

Wenn Aaron Kehlert über die Situation der Kitas spricht, dann schlägt schnell der Frust durch. Er habe die Situation noch nie als besonders rosig empfunden, sagt er. Aber je tiefer er sich ins Thema eingearbeitet habe, desto mehr Probleme taten sich auf. Und als die Landkreise zuletzt die lange geplante Kita-Reform platzen ließen, da wurde es düster. „Wir brauchen diese Reform dringend. Sie wurde den Eltern versprochen, das kann man nicht einfach streichen“, sagt Kehlert – und redet sich in Rage.

Aaron Kehlert ist 36 Jahre alt, Zeuthener, Vater einer Tochter im Kita-Alter und seit Anfang des Jahres Vorsitzender des Kreiskita-Elternbeirats. Er ist damit praktisch das Sprachrohr für alle Eltern, deren Kinder in den rund 250 Kindertagesstätten in Dahme-Spreewald betreut werden. Und er ist derjenige, der die Probleme von Kindern, Eltern und Erziehern an die Politik heranträgt, der auf Missstände aufmerksam machen soll, die andernfalls womöglich nicht gesehen werden. Das sei allerdings leichter gesagt als getan, sagt Kehlert.

Eichwalde, Wildau und Bestensee sind nicht im Beirat vertreten

Die Gründung des Beirat wurde zwar vor drei Jahren gesetzlich vorgeschrieben, und eigentlich sollen in ihm auch Eltern aus allen Gemeinden des Landkreises vertreten sein. Tatsächlich sind in dem engagierten, aber kleinen Gremium derzeit Gemeinden wie Eichwalde, Wildau oder Bestensee gar nicht dabei. Entweder weil dort kein Interesse besteht, oder weil die Eltern nichts von dem Gremium wissen. Das sei problematisch, weil die Nöte der Kitas in diesen Orten nicht bekannt werden, obwohl es sie gibt, sagt Kehlert. Auch deshalb sei es jetzt an der Zeit, mal laut zu werden.

Dabei ist Aaron Kehlert eigentlich gar kein Lautsprecher. Er ist eher ein Pragmatiker. Einer, der Schwächen sieht und diese abstellen will. Politik und Engagement seien deshalb schon immer Teil seines Lebens gewesen. Schon mit 16 habe er in seinem damaligen Wohnort Altglienicke gegen neue Strommasten gekämpft. Als er später mit Familie nach Zeuthen zog, machte er sich auch dort für Sachthemen stark. Die Hintergründe aus Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik saugte er derweil auf wie ein Schwamm.

Bundestagsdebatten als Hintergrundgeräusch

Es gibt Menschen, die während der Arbeit die Hits der 70er, 80er und 90er laufen lassen. In Aaron Kehlerts Büro laufen Bundestagsdebatten, während er selbst mit Vorständen großer Konzerne telefoniert und über sein Spezialthema redet: Personalentwicklung.

Er hat auch noch andere Spezialthemen, über die er sprechen kann. Digitalisierung zum Beispiel, mit der er in seiner Zeit beim Online-Reisebüro Expedia hinreichend Erfahrung sammelte. Oder Dienstleistung, die er in seiner Ausbildung in der Hotelbranche kennen lernte.

Aaron Kehlert fordert Kita-Sozialarbeit und bessere Kita-Ausstattung

Beim Thema Kita gehen diese Themen in seinem Kopf alle zusammen. Und überall sieht Kehlert Lücken. Das System sei schlicht nicht mehr zeitgemäß, sagt er. „Viele sehen Kitas immer noch als Aufbewahrungsstätte. Sie erfüllt aber einen sozialen Zweck. Wenn ich Bewegungskita sein will, dann brauche ich eine entsprechende Ausstattung. Dafür muss das Geld von der Gemeinde kommen. Gleichzeitig müssen die Erzieherinnen so eingesetzt werden, dass nicht nach Schema F eine für zehn Kinder da ist. Und sie müssen so bezahlt werden, dass der Job für sie attraktiv ist.“

Das alles habe eine größere Tragweite, als vielen bewusst ist. „Auffälligkeiten, die bei Kindern in Kitas festgestellt werden, ziehen sich bis ins Erwachsenenleben durch, wenn nicht frühzeitig daran gearbeitet wird. Warum kann es keine regelmäßige Sozialarbeit in Kindergärten geben?“, sagt er. „Wenn wir da nicht anfangen zu handeln, werden wir kaum aus dem Hamsterrad herauskommen.“

Aaron Kehlert: Ohne Zeiterfassung keine Personalplanung möglich

Und auch das Hamsterrad ist für ihn die Folge eines veralteten, analogen Systems. „In jedem Betrieb ist es möglich, die Anwesenheitszeit zu erfassen. Bei Kita-Kindern geht das nicht. Niemand kann deshalb sagen, welches Kind wie lange betreut wurde. So werde ich aber den Familien nicht gerecht und kann auch keine Personalplanung machen. Ich weiß doch gar nicht, ob ich zu viele oder zu wenige Mitarbeiter habe“, sagt er. Dabei sei vieles schon im Gute-Kita-Gesetz geregelt. „Aber wir können das nicht umsetzen, weil wir nicht wissen, was wir dafür brauchen.“

Aaron Kehlert findet etwa, die Kitas brauchen Kita-Apps, wie sie in skandinavischen Ländern gang und gäbe sind. Mit denen können Eltern ihre Kinder einfach per Smartphone krank melden. „Bei uns rufen die Eltern morgens an. Da ist dann eine Erzieherin zwei Stunden damit beschäftigt, kranke Kinder in Listen einzutragen. Das macht mich wahnsinnig“, sagt er.

Anträge in Zeuthen per Hand gestellt

Ähnlich frustrierend sei die Situation jüngst bei der Notbetreuung gewesen. Bei ihm in Zeuthen mussten alle Eltern neue Anträge stellen, weil es zu aufwendig gewesen wäre, die Informationen per Hand aus den alten Akten herauszusuchen. Es habe auch keine Anträge in Englisch für Nicht-Muttersprachler gegeben. Kehlert: „Das ist zum Verzweifeln.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vieles davon hätte in der Kita-Reform angegangen werden sollen. Es hätte mehr Gerechtigkeit bei Kitabeiträgen geben sollen, neue Anforderungen an den Personalschlüssel, an die Qualität der Arbeit. Das ist alles ist nun aber auf die lange Bank geschoben und womöglich ganz hinfällig – sofern nicht noch jemand auf Landesebene einlenkt.

Aaron Kehlert hat aber noch nicht aufgegeben. Er will weiterkämpfen – gerne auch mit mehr Mitstreitern. „Dabei geht es mir nicht um meine Tochter, die wird die Resultate in der Kita so oder so nicht mehr mitbekommen“, sagt er. „Ich hoffe aber, dass meine Enkel von dem profitieren, was ich jetzt anstoße.“

Von Oliver Fischer