Dahme-Spreewald

Den Pflegeeinrichtungen in Dahme-Spreewald steht ein schwerer Corona-Winter bevor, und die Betreiber sehen ihm mit Sorge entgegen. „Wir haben zwar eine recht hohe Impfbeteiligung bei den Bewohnern und Mitarbeitern. Aber es gibt auch die, die nicht geimpft werden wollen oder können. Auch die müssen geschützt werden“, sagt etwa Dirk Mittag, Einrichtungsleiter des Seniorenstifts Zeuthen.

Um das zu gewährleisten, haben alle Heime Schutzkonzepte aufgelegt, die in den kommenden Tagen und Wochen weiter verschärft werden dürften. Schon jetzt geht ohne 3G nichts mehr. Tägliche Testungen für ungeimpftes Personal sind seit Freitag verpflichtend, weil die Inzidenz in Dahme-Spreewald seit Tagen über 100 liegt. Für Besucher sollen auch verschärfte Testkonzepte eingeführt werden. Selbst eine mögliche Impfpflicht für Personal rückte nach mehreren Ausbrüchen in Pflegeheimen in den Fokus.

Im AWO Seniorenheim in Wildau gab es im vorigen Winter die meisten Corona-Toten. Quelle: G.I.

In den Heimen der Region verfolgt man die Entwicklung gespannt – aber aus unterschiedlicher Grundhaltung heraus. Ines Neumann etwa, Chefin des „Haus Lichtblick“ in Zeuthen, ist nur noch genervt von den Debatten. Die Impfbereitschaft in ihrem Haus sei „mal so, mal so, bei Bewohnern höher als bei Mitarbeitern“, sagt sie. Eine Impfpflicht lehnt sie aber rundheraus ab. „Ich kann doch niemanden verpflichten. Ich möchte auch selber über meinen Körper entscheiden können.“

Bei anderen geht die Meinung klar in eine andere Richtung. Dirk Mittag, Einrichtungsleiter vom Seniorenstift Zeuthen, sagt: „Ich kann nicht verstehen, dass Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen sich nicht impfen lassen.“ Zwar sei man auch als Geimpfter nicht gefeit davor, das Virus in die Einrichtung zu tragen. „Aber man hat zumindest sein Möglichstes getan hat, um es zu vermeiden.“

Mittenwalde: Tägliche Testpflicht soll Situation entschärfen

Ähnlich sieht das auch Sebastian Merkel, Heimleiter in Mittenwalde. „Die Aussage von Gesundheitsministerin Nonnemacher, dass jemand, der in der Pflege arbeitet, sich nicht aus der Verantwortung nehmen kann, unterstütze ich“, sagt er. Einen Impfzwang sehe er aber kritisch. „Ich setze eher auf Gespräche und Aufklärung.“ Seine Haltung dahinter ist jedoch klar: „Wer den Beruf wählt, weiß worum es geht. Der Schutz Anderer ist in der Pflege ein großer Faktor. Wenn sich jemand dagegen entscheidet, stellt sich die Frage ob die Einstellung desjenigen zu seiner Arbeit die richtige ist.“

Die tägliche Testpflicht vor allem für ungeimpfte Mitarbeiter soll nun helfen, die Situation zu entschärfen. Viele Heimleiter wollen auch bei ungeimpften Mitarbeitern weiter Überzeugungsarbeit leisten. Ines Neumann vom Zeuthener „Haus Lichtblick“ warnt aber davor, in der jetzigen Situation mit dem Finger auf das Pflegepersonal zu zeigen, dass sich nicht impfen lassen will. „Erst hat man uns bejubelt und beklatscht. Wenn wir jetzt als Buhmänner hingestellt werden, dann geht das zu weit.“

Was alle Heimleiter sagen: Die derzeitige Entwicklung bereitet ihnen Sorge. Denn im vorigen Winter waren es vor allem die Pflegeheime, aus denen die Intensivpatienten und Corona-Toten kamen. Allein aus dem Awo-Seniorenheim in Wildau starben rund 40 Patienten, eine Situation, die man dort nicht noch einmal erleben will. „Die Belastung hält man nicht aus“, sagt Geschäftsführerin Elfrun Makowski. Dennoch sieht auch sie bei der Impfquote ihres Personals noch Luft nach oben. Ihre Meinung zur Impfpflicht ist aber gespalten: „Wir personell so knapp aufgestellt, dass wir es nicht ausgleichen könnten, wenn uns Pflegekräfte wegen einer Pflicht zum Impfen verlassen“, sagt sie.

Pragmatismus in Wildau

In Wildau herrscht daher Pragmatismus. Die regelmäßigen Kaffeerunden finden nur noch gruppenweise statt, es wurde eine externe Kraft für die täglichen Tests eingestellt. Dass das reicht, kann Elfrun Makowski freilich nur hoffen.

Beim Landkreis geht man zwar davon aus, dass heute mit Zusatzimpfungen besserer Schutz zur Verfügung steht. In vielen Heimen hat es auch schon Termine für Boosterimpfungen gegeben. Aber: Offenbar hat auch die Impfbereitschaft der Bewohner abgenommen. „Sie ist nicht mehr so hoch wie bei den Erstimpfungen, sagt Dirk Mittag. In Zeuthen soll daher noch ein weiterer Termin angeboten werden, mit der Hoffnung, dass sich dann noch weitere Bewohner piksen lassen.

Von Oliver Fischer