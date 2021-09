Dahme-Spreewald: Nach Schwindel-Vorwurf – Co-Fraktionschef der AfD im Kreistag LDS tritt zurück

Dahme-Spreewald

Der Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag Dahme-Spreewald, Rainer Schamberger, ist zurückgetreten. Das hat die Fraktion am Mittwoch bekannt gegeben. An der Identität des 70 Jahre alten Eichwalders sind Zweifel laut geworden. Es soll sich in Berlin als jemand anderes ausgegeben haben. Schamberger hatte nach Bekanntwerden des Vorwurfs den Fraktionsvorsitz zunächst ruhen lassen.

Schamberger bleibt Mitglied der AfD-Fraktion

Wie Co-Fraktionsvorsitzende Ute Fuchs mitteilte, bleibt er Mitglied der AfD-Kreistagsfraktion. Den Vorsitz im Ausschuss für Gesundheit und Soziales lässt er bis auf weiteres ruhen. „Der gesamte Vorgang wird weiterhin geprüft“, teilte Ute Fuchs mit.

Rainer Schamberger soll als Olexander Sbutewitsch jahrelang Besucher durch die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen geführt haben. Die Gedenkstätte war ein Gefängnis der DDR-Staatssicherheit. Der mutmaßliche Schwindel flog nach einem MAZ-Bericht auf. Ein Mitarbeiter der Gedenkstätte erkannte auf einem Foto von Schamberger seinen Kollegen Sbutewitsch wieder. Es meldeten sich weitere Zeugen, die das bestätigten. Zwei Kreistagsabgeordnete erkannten ihn in der Gedenkstätte ebenfalls wieder.

Die Gedenkstätte trennte sich von Sbutewitsch alias Schamberger, der dort seit 2017 als freier Mitarbeiter tätig war. Eine Sprecherin begründete das damit, dass sich Zweifel an seiner Identität erhärtet hätten. Schamberger bestritt gegenüber der MAZ, sich als Olexander Sbutewitsch ausgebeben zu haben. Er habe ihn lediglich bei Führungen in der Gedenkstätte vertreten, behauptet er.

Sbutewitsch soll ein jüdischer Aussiedler aus der Ukraine sein, der Anfang der 1990er Jahr nach Deutschland kam. Schamberger behauptet, Sbutewitsch habe in seiner Firma gearbeitet und sei kürzlich ins Saarland gezogen.

Mitarbeiter der Gedenkstätte sind empört

Der Fall sorgt bei Mitarbeitern der Gedenkstätte auch deshalb für Empörung, weil Schamberger früher DDR-Jurist und Ökonom war. Dass jemand wie er durch die Gedenkstätte führe, sei ein Schlag ins Gesicht derer, die im Stasi-Knast gelitten haben. Besucherreferenten können bis zu 2000 Euro monatlich mit den Führungen verdienen.

Schamberger ist auch Gemeindevertreter in Eichwalde, die AfD hat einen Sitz. Im Gemeinderat am 28. September soll sein mutmaßliches Doppelspiel ein Thema sein. Im jüngsten Kreistag war der Landrat aufgefordert worden, Schambergers Identität zu prüfen.

Von Frank Pawlowski