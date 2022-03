Dahme-Spreewald

Fünf Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist die Hilfs- und Spendenbereitschaft im Landkreis Dahme-Spreewald ungebrochen. In den nächsten Tagen und Wochen sind weiterhin Sammel- und Spendenaktionen in der Region geplant. Das teilte die Kreisverwaltung auf MAZ-Nachfrage mit.

„Wir brauchen für die nächsten Wochen noch einen langen Atem der Hilfsbereitschaft hier vor Ort und in der Ukraine“, sagte Kathrin Veh, Sprecherin des Landkreises. Vor allem das Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner, private Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung zu stellen ist anhaltend hoch. Allerdings handelt es sich meistens nur um kurzfristige Unterbringungsangebote.

Unterkunft in Kolberg: Erste Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine

„Derzeit stellen wir als Landkreis fest, dass die Unterbringung in privaten Quartieren nicht von langer Dauer ist“, teilte die Sprecherin mit. Für die Übernahme aus privaten Quartieren sei die Unterkunft in Kolberg derzeit die erste Anlaufstelle für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Unterdessen sammeln etwa die Helfer in Heidesee weiter Spenden, allerdings in gezielten Aktionen. „Die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor groß“, sagte Andreas Beer, Mitbegründer der Heideseer Facebookgruppe und einer der Initiatoren der Spendenaufrufe. Koordiniert werden die Sammelaktionen vom Verschönerungsverein Blossin. Die Vereinsvorsitzende Beate Splettstößer, zahlreiche Helferinnen und Helfer haben das Dorfgemeinschaftshaus in Blossin kurzerhand zum kostenlosen Secondhandladen für Geflüchtete, die in der Gemeinde untergekommen sind, umgebaut.

Firmen aus LDS spenden Gutscheine und Lebensmittel

Unter anderem im Edeka-Markt im Ortsteil Friedersdorf wurde eine Spendenbox aufgestellt. Zudem können Kundinnen und Kunden Pfandbons spenden. Viele Firmen aus dem Norden Dahme-Spreewalds, etwa aus Zeesen und Großziethen, spendeten zuletzt Lebensmittel, Hygieneartikel, aber auch Gutscheine für Bekleidungsgeschäfte und Drogerien.

Der Heideseer Kraftfahrer Alexander Göricke fährt zudem regelmäßig mit einem voll beladenen Sprinter zu einem Übergabepunkt nach Potsdam, von wo aus die Spenden als Sammeltransport direkt in die Ukraine gebracht werden. Andere Helfer bieten kostenlose Töpfer- und Reitkurse für die Geflüchteten an.

Von Josefine Sack