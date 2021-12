Dahme-Spreewald

Der Gang zur Wahlurne ist fester Bestandteil der Demokratie. Abwahlen hingegen waren in Dahme-Spreewald bisher stets die Ausnahme. Das hat sich offenbar geändert.

Das Jahr 2021 geht als das Jahr der Abwahlen in die Geschichte des Landkreises ein. In immerhin vier der 16 Gemeinden und Ämter ist ein Abwahlverfahren gegen den Verwaltungschef gestartet worden. Und das auf so unterschiedliche Art wie nur möglich: Alle gesetzlich vorgesehenen Wege kamen zum Tragen.

Mal mit, mal ohne Bürgerentscheid

In Königs Wusterhausen etwa wurde Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) im März von den Bürgern abgewählt. Zuvor hatte der Stadtrat ein entsprechendes Verfahren per Beschluss gestartet.

Im Amt Unterspreewald wählte der Amtsausschuss im November Amtsdirektor Henri Urchs ab. Eine Bürgerbeteiligung ist bei Amtsdirektoren nicht vorgesehen.

In Wildau hingegen wurde das Abwahlverfahren gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) Ende Oktober direkt von Bürgern gestartet. Eine Bürgerinitiative sammelte Unterschriften für die Abwahl. Wenn die geforderte Anzahl zusammenkommt, dürfte ein Bürgerentscheid folgen.

Und in Lübben hat Bürgermeister Lars Kolan (SPD) dieser Tage selbst ein Abwahlverfahren angestoßen. Per Pressemitteilung forderte er die Stadtverordneten auf, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Und er kündigte schon im Voraus an, auf einen Bürgerentscheid zu verzichten. Die Abwahl ist dann ohne Urnengang gültig.

Alle Betroffenen als „beratungsresistent“ beschrieben

Dahme-Spreewald kann damit als kommunalrechtlicher Beispiellandkreis herhalten. Aber wenn ein Viertel der Bürgermeister und Amtsdirektoren im Landkreis abgewählt wird oder im Abwahlverfahren steht, wirft das auch Fragen auf. Steckt da ein System dahinter? Ist die Gesellschaft instabil geworden? Ist Politik schneller dabei, Verwaltungschefs aus dem Amt zu kegeln? Einige Bürgermeister äußern sich hinter vorgehaltener Hand sogar schon besorgt: Was, wenn ich der nächste bin?

Tatsächlich ist nicht ausgeschlossen, dass die Gesellschaft an Stabilität verliert. Aber: In den vier Fällen wurde auch nicht wahllos abgestraft. So unterschiedlich sie gelagert sind, überall registrierten Beobachter eine gestörte Kommunikation zwischen den Verwaltungschefs und ihren Kritikern. Und: Alle betroffenen Rathauschefs werden von Insidern als beratungsresistent beschrieben.

Krieg in KW, Krach in Lübben

Das führte in Königs Wusterhausen 2020 zu einer Eskalation, bei der das gesamte politische Handeln der Stadt lahmgelegt wurde. Rathaus und SVV standen im offenen Krieg miteinander, es hagelte Strafanzeigen, eine Verständigung zwischen Swen Ennullat und der SVV-Mehrheit war nicht mehr möglich. Die Stadt stand landesweit nur noch für eines: Krach.

Soweit ist es in Lübben zwar nicht gekommen. Der dortige SVV-Vorsitzende Peter Rogalla zog Königs Wusterhausen sogar als abschreckendes Beispiel herbei: „Uns war wichtig, dass wir uns nicht in der Traditionslinie von Guben, Forst oder Königs Wusterhausen befinden“, sagte er. Aber Krach gab es auch in Lübben, und zwar so viel, dass Bürgermeister Kolan nach zahlreichen Machtkämpfen und Kommunikationsfehlern selbst sein Scheitern einräumte. Er sei „zur Feststellung gelangt, dass das Arbeits- und Vertrauensverhältnis zwischen Stadtverordnetenversammlung und Bürgermeister einen Zustand erreicht hat, der eine dauerhaft gedeihliche Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Lübben und zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ermöglicht“, ließ er sich Ende November in einer städtischen Mitteilung zitieren. Den Abwahlantrag unterschrieben am selben Tag 20 Stadtverordnete. Von 22.

Amtsinhaber als unkommunikativ kritisiert

Auch in Wildau überlagert der Krach inzwischen alles. Dort hat Angela Homuth (SPD) aber die Mehrheit in der SVV noch auf ihrer Seite, was die Lage durchaus verkompliziert. Der Streit über Homuth findet zwischen der gut aufgestellten Bürgerinitiative, dem Rathaus und der Mehrheit der SVV statt. Er ist damit noch öffentlicher. Im Kern geht es aber auch dort kaum um Sachthemen, sondern um die Person Angela Homuth. Sie sei zu unkommunikativ, habe keine Visionen, sie spalte eher als das sie eine, sagen ihre Kritiker.

Ähnlich begründete auch der Amtsausschuss von Unterspreewald die Abwahl von Henri Urchs. Der stille Jurist war das Gegenteil seines umtriebigen und kommunikativen Vorgängers Jens-Hermann Kleine. Den ehrenamtlichen Bürgermeistern im Amt galt Urchs zuletzt als ewiger Bedenkenträger und Bremser. Eine Mitarbeiterbefragung, in der sich Beschäftigte unzufrieden über ihren Chef äußerten, besiegelte seine Abwahl.

Lübben und Unterspreewald müssen neu wählen

Damit wird 2022 auch zu einem Jahr des Neubeginns. In Unterspreewald und Lübben wird vorzeitig gewählt werden müssen. In Wildau wird sich wohl erst im Januar entscheiden, ob es überhaupt zu einer Abwahl kommt. Nur in Königs Wusterhausen, wo Bürgermeisterin Michaela Wiezorek derzeit auf Kommunikation in alle Richtungen setzt, scheint die Zeit des gr0ßen Krachs schon fast vergessen.

Von Oliver Fischer