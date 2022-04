Berlin-Oberschöneweide/Königs Wusterhausen

Anhaltend hoher Zuzug, Tesla und der BER: Die Airport-Region im Südosten Berlins boomt. Die einen sagen: Es reicht langsam. Die Straßen sind voll, die Wohnungen werden immer teurer. Und überhaupt – wo ist die Ruhe und Beschaulichkeit geblieben, derentwegen wir das Berliner Umland so geschätzt haben? Die anderen hingegen sind der Meinung: Das Wachstum bietet Chancen, von denen die Kommunen profitieren könnten.

Wie aber könnte das Leben und Arbeiten in 50 Jahren in der Region aussehen?Der Südosten rund um den Flughafen BER ist ein Entwicklungsraum für Wachstum und neue Ideen, mit dem sich auch Architekten beschäftigen. Mit Blick auf das Jubiläum 100 Jahre Groß-Berlin hat der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg (AIV) einen „Internationalen Städtebaulichen Ideenwettbewerb Berlin-Brandenburg 2070“ ausgelobt. Dabei ging es nicht um die Architektur von Einzelbauten. Gesucht wurden städtebauliche Visionen und Aussagen zu Nutzung, Verkehr und Klima für ganze Quartiere.

Architekten untersuchten Flughafenregion genauer

Zahlreiche Architekten nahmen konkret die Flughafenregion unter die Lupe. Einige der Ideen sind am Donnerstagabend im Behrensbau in Berlin-Oberschöneweide vorgestellt und diskutiert worden. Auf dem Podium saßen neben Dahme-Spreewalds Baudezernentin Heike Zettwitz auch die Bürgermeister der Gemeinden Schönefeld, Zeuthen und Eichwalde.

Wie soll die Flughafenregion Berlin-Brandenburg in 50 Jahren aussehen? Städtebau-Visionen treffen auf Politik. Die Bürgermeister aus Zeuthen, Eichwalde und Schönefeld und Dahme-Spreewalds Baudezernentin Heike Zettwitz diskutierten Abend im Behrensbau mit. Quelle: Josefine Sack

Für Diskussionen sorgten die Ideen des Architekturkollektivs „Reproduktives Entwerfen“. Vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs an Wohnraum hat das Team um Architekt Moritz Henkel evaluiert, wo neben teilweise nur noch selten vorhandenen Baulücken noch neue große Quartiere entstehen könnten.

Mutige Visionen: Central Park in Großziethen und Wolkenkratzer in KW

Für Großziethen hat das Architekturkollektiv die Vision einer neuen „Gartenstadt“ konzipiert. Die Idee: Das durchmischte Wohnquartier an der südlichen Stadtgrenze zwischen Rudow und Lichtenrade wird geschlossen. Um der Zersiedlung entgegenzuwirken, schlagen die Architekten eine markante stadträumliche Form vor mit einer hohen Dichte und einem zentralen Park, der etwa 25 Prozent der Fläche des New Yorker Central Park umfasst, vor.

Den Park rahmen 60 Meter hohe Wohnhochhäuser, wie sie auch im Berliner Hansaviertel zu finden sind. Jenseits des grünen Parkrings entwerfen sie eine offene Blockrandbebauung mit kleineren Mehrfamilienstadthäusern, die eher eine dörfliche Atmosphäre betonen sollen.

Das Architekturkollektiv „Reproduktives Entwerfen“ hat im Rahmen des Wettbewerbs „Flughafenregion Berlin-Brandenburg in 50 Jahren: Städtebau-Visionen treffen auf Politik“ die Vision einer neuen „Gartenstadt“ im Schönefelder Ortsteil Großziethen konzipiert. Quelle: Reproduktives Entwerfen, studio2020

„Der Entwurf verursacht bei mir Herzklopfen“, kommentiert Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos), selbst Großziethener, die Visionen des Kollektivs. Genau vor dieser Art der Urbanität seien viele Berliner, die im Ortsteil leben, einst geflohen.

In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern werde deutlich, dass viele von ihnen eine Verdichtung ablehnen, gibt Hentschel zu bedenken. Die Gemeinde Schönefeld arbeitet aktuell an einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek). Dabei handelt es sich um ein informelles Papier, das Ziele, Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung der Kommune für mehrere Jahre beschreibt.

Architekt Moritz Henkel: „Großsiedlung kein Tabu mehr“

„Wenn wir Wohnraum für alle anbieten wollen, dann darf auch die Großsiedlung kein Tabu mehr sein“, sagt Moritz Henkel mit Blick auf eine weitere Idee seines Kollektivs. Die Architekten haben sich überlegt, wie die Plattenbaugebiete in Königs Wusterhausen ergänzt und nachverdichtet werden können.

Für ihre Vision einer „Seestadt“ orientieren sie sich an den Grands Ensembles, den Großsiedlungen des französischen Städteplaners Fernand Pouillons. Was Henkel im Behrensbau an die Wand wirft, ist gigantisch: ein Neubaugebiet mit 29.000 Wohnungen, Hochhäuser mit bis zu 16 Stockwerken inklusive. Radikal nennt Dahme-Spreewalds Baudezernentin Zettwitz den Entwurf. „Das ist ein rasanter Bruch mit allem, was da rundherum ist. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt unvorstellbar“, sagt sie.

99 Mini-Bauausstellungen in Eichwalde und Zeuthen

„Es muss auch sozial und verkehrlich funktionieren“, kommentiert Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) mit Blick auf die Milieuprobleme in den Vororten großer französischer Städte.

Das Büro „Fakt Office for Architecture“ legte unterdessen Ideen für den Berliner Stadtrand und die angrenzenden Gemeinden vor. Jonas Tratz und seine Kollegen betrachten diesen Bereich als Übergangszone, in dem Wohnen und Gewerbe entlang der S-Bahn moderat nachverdichtet, Grünflächen intensiviert und neue Stadttypen entwickelt werden sollen. Sie plädieren für eine koordinierte Entwicklung, die von beiden Seiten gedacht wird. Dafür schlagen sie jeweils ortsspezifische Planungen in Form von „Mini-IBAs“ vor. Aus bis zu 99 kleinen Internationalen Bauausstellungen entstehen 99 visionäre und lokale Mini-Regelwerke und zeigen die Potenziale, mit denen sich Nachbarschaften und Naturinseln entwickeln können.

Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE), als Bürgermeister der kleinsten Gemeinde Brandenburgs ein erklärter Freund der interkommunalen Zusammenarbeit, fand die Idee sehr gut. So gut, dass er den Architekten kurzerhand zum Gespräch nach Eichwalde einlud.

Von Josefine Sack