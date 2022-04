Dahme-Spreewald

Für ihren ersten Ausflug in die Kommunalpolitik hätten sich Carolina Lörgen und Jette Franke auch ein einfacheres Thema aussuchen können. Aber den beiden Zeuthenerinnen, 16 und 17 Jahre alt, liegt nun mal ein Thema am Herzen, das auch im Jahr 2022 vielfach auch Vorbehalte stößt: kostenlose Menstruationsartikel.

Die beiden Gymnasiastinnen wollen erreichen, dass an ihrer Schule und möglichst auch an allen weiterführenden Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. „In immer mehr öffentlichen Einrichtungen ist das der Fall, und ich finde das auch richtig. Es sollte auch bei uns so sein“, sagt Carolina Lörgen.

Caronlina Lörgen: Nachfragen ist unangenehm

Tatsächlich wird die Debatte seit etwa zwei Jahren in Deutschland vielerorts geführt, nachdem Schottland als erstes Land den Aufschlag gemacht hat und Binden und Tampons in allen öffentlichen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung stellt. In Deutschland haben zahlreiche Landkreise und Einrichtungen – wie etwa die Uni Potsdam oder zuletzt auch die Stadt Wildau – nachgezogen. Aber längst nicht alle.

Die Diskussion verläuft oft kontrovers. Die Befürworterinnen sagen, dass Frauen Binden und Tampons nun einmal brauchen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, und dass es etwa in der Schule für Mädchen zu einem belastenden Problem werden kann, wenn die Regel einsetzt, sie aber keinen Tampon oder keine Binde zur Verfügung haben.

Lesen Sie auch Stadtverordnete in Falkensee: Weiter Streit um Hygieneautomaten an Schulen

„Man fragt dann natürlich untereinander, ob jemand etwas bei hat. Aber das ist unangenehm. Und wenn ich in einer Prüfung sitze, geht das auch nicht. Genauso wenig kann ich einfach an meine Tasche gehen und etwas rausholen“, sagt Carolina Lörgen. Bei den Mitschülerinnen sei die Meinung deshalb auch einhellig gewesen, sagt Jette Franke: Tampons oder Binden sollten einfach auf dem Mädchenklo zur Verfügung stehen. Genau wie Klopapier.

Kreistag ist zuständig

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Zum einen gibt es in der Debatte auch Kritiker, die überzeugt werden wollen. Meistens argumentieren diese mit einer Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Oder damit, dass etwa Brillenträger auch nicht bezuschusst werden, obwohl sie ihre Brille im Alltag ebenfalls brauchen und dass Essen – obwohl lebenswichtig – ja auch nicht kostenlos bereitgestellt wird.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum anderen mussten die Elftklässlerinnen auch erst einmal den zuständigen Ansprechpartner finden. Ihr Schulleiter zeigte sich zwar durchaus angetan von der Initiative, aber er selbst konnte es nicht entscheiden. Catarina Lörgen und Jette Franke schrieben deshalb einen Brief an das Schulverwaltungsamt, das die kostenlose Bereitstellung erst einmal ablehnte. Die Schülerinnen suchten daraufhin das Gespräch mit dem Bürgermeister, der wegen Nichtzuständigkeit die Hände hob. Träger des Gymnasiums ist der Landkreis. Das Thema muss daher im Kreistag entschieden werden.

Vorschlag: Pilotprojekt für ein Jahr

Das soll nun am Mittwoch passieren, nachdem die Schülerinnen einen ehemaligen Humboldt-Gymnasiasten auf das Thema aufmerksam machten, Nicolai Köhler, der heute als Referent für die SPD-Kreistagsfraktion arbeitet. Köhler formulierte einen Antrag, der vorsieht, dass der Landkreis erst einmal in einem Pilotversuch ein Jahr lang an allen weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises – also an allen Gymnasien, am OSZ und womöglich auch an der Schule des Zweiten Bildungsweges, der Volkshochschule, der Musikschule und der Blindenschule – Menstruationsartikel kostenlos bereitstellt. Ein Jahr später solle sich der Kreistag dann wieder mit dem Thema befassen, Kosten und Sinnhaftigkeit überprüfen und gegebenenfalls eine dauerhafte Lösung beschließen.

Eine solche streben Carolina Lörgen und Jette Franke an. Grundsätzlich hätte man das Thema für ihre Schule auch mit einem kleinen privaten Zuschuss lösen können, sagen sie. Aber ihnen gehe es ums Prinzip.

Von Oliver Fischer