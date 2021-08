Dahme-Spreewald

Wenn Gerhard Janßen, oberster Wirtschaftsförderer des Landkreises Dahme-Spreewald, über die Entwicklungen und Potenziale im LDS spricht, dann setzt er gerne größere Maßstäbe an. Mit dem Flughafen, der Berlinnähe und dem Fokus auf Hochtechnologie dürfe sich Dahme-Spreewald nicht nur mit anderen Brandenburger Landkreisen vergleichen. Der Maßstab müsse Süddeutschland sein, Bayern, Baden-Württemberg, sagt er dann. Das gelte für die Wirtschaftsentwicklung, aber auch die Kaufkraft und die Einkommen der Menschen, die in Dahme-Spreewald leben und arbeiten.

Zumindest was letzteres angeht, ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Das zeigen Zahlen, die das Landesamt für Statistik in diesen Tagen vorgelegt hat. Die Statistiker haben Löhne und Gehälter verglichen, die in den Brandenburger Landkreisen gezahlt werden. Und da steht Dahme-Spreewald nicht schlecht da, aber auch längst nicht herausragend da. Mit durchschnittlich 32.300 Euro Brutto-Jahreslohn belegt der Landkreis Platz sechs von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten. Wobei es in den einzelnen Branchen durchaus große Unterschiede gibt.

Handel und Dienstleistungen zahlen gut

Dahme-Spreewald hat seit jeher seinen wirtschaftlichen Fokus auf den Handel und die Dienstleistungsbranchen gelegt. Der Landkreis hat in Schönefeld und in Wildau eine Konzentration an Handelsunternehmen, die landesweit ihresgleichen sucht. Der LDS ist zudem mit Schönefeld, dem Tropical Islands und dem Spreewald der mit Abstand besucherstärkste Tourismusstandort in Brandenburg. In diesen Bereichen werden tatsächlich auch überdurchschnittlich gute Löhne und Gehälter gezahlt, wie die Zahlen der Statistiker belegen. Die gezahlten Entgelte im Handel und Gastgewerbe liegen 13 Prozent über dem Landesdurchschnitt, nur in Potsdam und Potsdam-Mittelmark wird mehr gezahlt.

Eine Spitzenposition belegt Dahme-Spreewald auch in den Bereichen Grundstücks- und Wohnungswesen, was angesichts des immensen Baubooms und der rasant steigenden Preise im Flughafenumfeld wenig überrascht. Die in diesem Bereich gezahlten Gehälter liegen elf Prozent über dem Landesschnitt, nur in Potsdam werden im Geschäft mit Immobilien und Finanzen noch höhere Gehälter gezahlt als im LDS.

Im produzierenden Gewerbe verdient man unterdurchschnittlich

Wer aber in einem produzierenden oder verarbeitenden Betrieb im Dahme-Spreewald arbeitet – von denen es im Landkreis zugegebenermaßen nicht so viele gibt – der macht es derzeit wohl nicht wegen der immensen Verdienstmöglichkeiten. Ein Arbeitnehmer verdient in Produktionsbetrieben in Dahme-Spreewald gerade einmal rund 85 Prozent dessen, was landesweit im Schnitt gezahlt wird.

Allerdings ist gerade im verarbeitenden Gewerbe die Spreizung innerhalb Brandenburgs auch am größten. Der Durchschnitt wird von Industriestandorten wie Brandenburg, Oberhavel und vor allem Teltow-Fläming hochgetrieben. Zum Vergleich: In den verarbeitenden Betrieben in Teltow-Fläming, zu denen die Auto- und Turbinenhersteller Mercedes, Rolls-Royce und MTU gehören, werden pro Jahr und Arbeitnehmer im Schnitt 48.800 Euro Bruttolöhne oder -gehälter gezahlt. In Dahme-Spreewald sind es gut 17.000 Euro weniger – womit der Landkreis aber immer noch einen Mittelfeldplatz belegt.

Viele Pendler in LDS

Die Statistik bezieht sich auf das Jahr 2019 – also die Zeit vor Corona. Sie sagt allerdings wenig darüber aus, was die Einwohner von Dahme-Spreewald verdienen. Denn in Dahme-Spreewald leben außergewöhnlich viele Pendler, viele von ihnen arbeiten in Berlin und in gut bezahlten Positionen. Das Einkommen der Menschen in Dahme-Spreewald liegt deshalb im Schnitt in der Regel über den im Landkreis gezahlten Löhnen und Gehältern. Zudem gibt es viele Menschen, die verkürzt arbeiten. Wenn sich in einem Unternehmen viele Arbeitnehmer für Teilzeitarbeit entscheiden, wird das Unternehmen im Schnitt geringe Löhne- und Gehälter zahlen, auch wenn das eigentlich Lohnniveau dort hoch ist.

Von Oliver Fischer