Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„The Batman“

Der Actionfilm wird täglich um 19.30 Uhr gezeigt. Milliardär Bruce Wayne kämpft als rächender Vigilant Batman für eine bessere Welt in seiner Heimatstadt Gotham City. Doch es ist ein einsamer Kampf, den nur wenige Verbündete unterstützen. Denn Gotham ist ein Moloch, zerfressen von einem korrupten Netzwerk, in das fast alle Beamten der Stadt und auch die reichen Eliten involviert sind. Doch als ein mysteriöser Killer diese ins Visier nimmt und eine Reihe sadistischer und tückischer Anschläge verübt, sind Batmans Detektiv-Fähigkeiten gefragt. Die zahlreichen kryptischen Hinweise führen ihn immer tiefer in die Unterwelt, wo zwielichtige Figuren wie Selina Kyle alias Catwoman, Pinguin, Mafiaboss Carmine Falcone und der Riddler zu Hause sind. Doch die Spuren führen Batman auch zu ihm selbst und seiner Vergangenheit.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans ist bis Dienstag jeweils um 20 Uhr zu sehen, Mittwoch um 17.30 Uhr. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

Die Gangster Gang: Mr. Wolf, Mr. Piranha, Mr. Snake, Ms. Tarantula and Mr. Shark. Quelle: DreamWorks Animation

„Die Gangster Gang“

Die Animationskomödie wird täglich Donnerstag, Freitag und Montag bis Mittwoch um 15.30 und 17.45 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag um 15.15 und 17.30 Uhr. Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha und Ms. Tarantula sind die Gangster Gang, eine berüchtigte Bande von Verbrechern und Diebinnen. Gemeinsam hecken sie einen cleveren Plan nach dem anderen aus und rauben und stehlen nach Herzenslust. Doch dann werden sie eines Tages geschnappt und geloben Besserung, um ihrer verdienten Strafe zu entgehen. Schon bald merken die fünf, dass es gar nicht so verkehrt ist, Gutes zu tun.

Danger Ehren (links) und Johnny Knoxville in einer Szene des Films „Jackass Forever“. Quelle: Sean Cliver/Paramount Pictures/ MTV Entertainment Studios/dpa

„Jackass forever“

Die Chaotentruppe um Johnny Knoxville will wieder einmal beweisen, dass jeder Mensch mit dem Alter klüger wird und aus seinen Fehlern lernt – oder auch nicht. Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ läuft täglich um 20.15 Uhr.

„Wunderschön“

Das Drama (Regie: Karoline Herfurth, Darsteller u.a. Martina Gedeck, Joachim Król, Emilia Schüle) beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeiten und wird Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 17.30 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag um 17.20 Uhr.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg läuft täglich um 17.10 Uhr. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann täglich um 15.30 Uhr geschaut werden (außer Samstag und Sonntag um 15 Uhr).

„Die Häschenschule 2“

Der Animationsfilm läuft täglich um 15.30 Uhr. Wie immer kurz vor Ostern werden auch dieses Jahr an der Häschenschule wieder die sogenannten Meisterhasen auserwählt. Zu diesem Zweck findet ein feierliches Ritual mit einem goldenen Ei statt. Dabei passiert etwas völlig Neues: Zum ersten Mal wird ein Großstadthase, Max, zum Kandidaten auf den Meistertitel gewählt. Max freut sich sehr, er und seine Osterhasenfreunde müssen nur die schwierigsten Spezialfähigkeiten meistern. Dann aber färbt sich das magische goldene Ei plötzlich schwarz. Das kann nichts Gutes bedeuten und tatsächlich steckt Leo dahinter, der Anführer einer gefährlichen Gang aus Großstadthasen.

Crystal und ihr Sohn Benjamin müssen sich im Film „In Liebe lassen“ einer traurigen Wahrheit stellen. Quelle: StudioCanal

„In Liebe lassen“

Das Drama mit Catherine Deneuve läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Benjamin ist erst 40 Jahre alt und schwer an Krebs erkrankt. Die Ärzte geben ihm noch ein gutes Jahr, bevor er sterben wird. Seine Mutter Crystal leidet schwer unter dem bevorstehenden Tod ihres Sohnes. Dr. Eddé und die Krankenschwester Eugénie begleiten Mutter und Kind voller Hingabe auf ihrem Weg, das Unausweichliche zu akzeptieren. Dabei stehen Benjamin und Crystal zwar eine schwere Zeit bevor, allerdings erinnern sie sich auch gegenseitig daran, wie schön die gemeinsam Zeit war, die sie zusammen verbringen konnten.

Neues im Kino-Café Dahme

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuerfilm wird Freitag, Montag und Dienstag um 17 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag um 14 und 16.30 Uhr.

„The Batman“

Der Actionfilm läuft Freitag bis Dienstag um 20 Uhr (außer Sonntag: 19 Uhr).

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

„The Card Counter“

Der Thriller wird Donnerstag und Samstag um 20 Uhr gezeigt, Dienstag um 17 Uhr. William Tell hat die hohe Kunst des Kartenzählens perfektioniert. Nicht nur als Hobby, sondern auch um seine inneren Dämonen irgendwie in Schach zu halten. Der ehemalige Elite-Soldat hat eine Schuld auf sich geladen, die ihn einst für zehn Jahre ins Gefängnis brachte. Nach seiner Entlassung beginnt er als Pokerspieler durch die Staaten zu touren und folgt dabei einer strengen Routine. Um dabei keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hält er den Einsatz konsequent niedrig – bis er schließlich auf den jungen Cirk trifft. Die beiden haben einen gemeinsamen Freund – und Cirk will den ehemaligen Soldaten für seinen Racheplan gewinnen. William hingegen sieht in dem jungen Mann seine Chance auf Vergebung. Zusammen mit der undurchsichtigen Agentin La Linda will er erstmals um das große Geld spielen – doch die Geister der Vergangenheit lassen sich nicht so einfach abschütteln.

Peter Dinklage als Cyrano in dem Film „Cyrano“, einer Neuinterpretation von Edmonds Rostands klassischem Stück „Cyrano de Bergerac“. Quelle: Peter Mountain

„Cyrano“

Das romantische Historiendrama ist Donnerstag und Samstag um 17 Uhr zu sehen, Dienstag um 20 Uhr. Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts: Offizier Cyrano de Bergerac hat Begabungen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ob als Schriftsteller oder Kämpfer mit dem Degen: Er weiß, wie er überzeugen kann. Allerdings ist sein Erscheinungsbild das einzige Manko, dass ihm den Weg zum Herzen der schönen Roxanne verstellt. Zumindest ist dies seine Meinung. Tag für Tag quält er sich mit seinen romantischen Gedanken und den Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft, die scheinbar unerreicht bleibt. Zudem gesteht ihm Roxanne, dass sie sich in den jungen Kadetten Christian verliebt hat. Cyrano beschließt, Roxanne zu helfen, die Aufmerksamkeit des Kadetten zu gewinnen und beginnt, Liebesbriefe in dessen Namen an Roxanne zu schreiben. Doch die Worte und Emotionen kommen aus dem tiefsten Herzen Cyranos.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

Szene des Films „Ambulance“. Quelle: Andrew Cooper/Universal Pictures/dpa

„Ambulance“

Der Actionthriller ist täglich um 19.30 Uhr zu sehen, Donnerstag, Dienstag und Mittwoch auch 16.45 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 17 Uhr, Samstag auch 23 Uhr, in der Originalversion läuft der Film am Sonntag um 19.45 Uhr. Will Sharp sieht sich in einer ausweglosen Lage: Um seiner schwerkranken Frau eine lebensrettende Operation bezahlen zu können, benötigt er finanzielle Unterstützung. In seiner Verzweiflung wendet er sich an seinen Adoptivbruder Danny, der ihn zu einer riskanten Aktion überredet. Gemeinsam beabsichtigen sie einen Bankraub durchzuziehen, an dessen Ende satte 32 Millionen Dollar warten. Der Plan scheint nahezu perfekt zu sein. Allerdings laufen die Dinge kurz vor der finalen Flucht aus dem Ruder.

„Batman“

Der Actionfilm läuft täglich in verschiedenen Kinosälen um 16.30, 18.30, 19 (Montag nur 19 Uhr), Freitag bis Sonntag auch um 15.15 und 19.30 Uhr, Samstag auch um 22.20 Uhr, Sonntag auch um 11.30 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.40 Uhr gespielt, Sonntag auch um 12.10 Uhr.

„Encanto“

Der Disney-Streifen kann am Sonntag um 12.15 Uhr geschaut werden.

„Gangster Gang“

Der Animationsfilm läuft täglich (außer Montag) in 3D um 17 Uhr, in 2D täglich um 16.40 Uhr (außer Montag), Freitag bis Sonntag auch um 14 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr.

„Häschenschule 2“

Der Animationsfilm wird Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.30 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag um 14.15 und 17.10 Uhr, Sonntag auch um 12 Uhr.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau Freitag und Samstag um 14.50 Uhr, Sonntag um 12 Uhr.

„Jackass forever“

Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ wird täglich um 20.20 Uhr gespielt, Samstag auch um 22.50 Uhr.

Gina, Anna und Jasmin in einer Szene der deutschen Komödie „JGA: Jasmin. Gina. Anna.“ Quelle: Leonine/dpa

„JGA: Jasmin. Gina. Anna“

Die deutsche Komödie ist Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 17 und 20 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag um 17.30 und 20.15 Uhr, Samstag auch 23.10 Uhr, Montag um 20 Uhr. Jasmin, Gina und Anna sind drei Singles, die das Leben lieben. Gemeinsam wurden sie nach Ibiza eingeladen, um dort den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin zu feiern. Doch dieses Vorhaben steht unter keinem guten Stern: Einige Gäste sagen wegen ihrer kranken Kinder ab. Den Vogel schießt aber die Braut selbst ab – sie ist schwanger und muss deswegen den Flug und den geplanten Partytrip canceln. Übrig bleiben Jasmin, Gina und Anna, die sich die Gelegenheit auf eine wilde Feier nicht nehmen lassen wollen und ohne die Braut losziehen. Mit ihrer Idee waren die Mädels allerdings nicht allein: Jasmins Ex-Freund Tim, der ebenfalls gemeinsam mit seinen Kumpels Simon und Stefan auf Ibiza ist, um einen JGA zu feiern, taucht plötzlich auf. Um sich nicht die Blöße zu geben, Teil eines geplatzten JGAs zu sein, schlüpft Jasmin in die Rolle der angeblichen Braut. Damit nehmen die Katastrophen auf der Insel ihren Lauf.

„Jujutsu Kaisen 0“

Der Animationsfilm ist am Dienstag um 20 Uhr zu sehen sowie im Original mit Untertitel um 17 Uhr.

„King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm wird am Samstag um 22.30 Uhr gespielt.

„Küss mich, Mistkerl“

Die amerikanische Romantikkomödie wird Donnerstag, Freitag und Mittwoch um 16.50 Uhr gezeigt, Montag um 20 Uhr.

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves ist am Samstag um 22.40 Uhr zu sehen.

MET – Verdi: „Don Carlos“

Die Liveübertragung der Verdi-Oper wird am Samstag um 17 Uhr gezeigt.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film läuft Donnerstag, Montag und Mittwoch um 19.50 Uhr, Freitag und Sonntag um 20 Uhr und am Samstag um 23 Uhr.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

„Peterchens Mondfahrt“

Die Neuerzählung des gleichnamigen Märchens ist als Animationsfilm am Sonntag um 14.15 Uhr gespielt.

Die Verfilmung des Bestsellers „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ von J. K. Rowling, ist im Cinestar Wildau zu sehen. Quelle: Jaap Buitendijk

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“

Der Fantasyfilm kann am Sonntag um 16.30 Uhr geschaut werden.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.15 Uhr gezeigt, Sonntag auch 11.30 Uhr.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft am Samstag um 23.15 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.50 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.50 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft täglich um 19.30 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.20 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans wird täglich (außer Samstag/Sonntag) um 19.45 Uhr gezeigt, Samstag um 20 Uhr.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm läuft täglich um 19.40 Uhr, Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.45 Uhr, Freitag bis Sonntag auch um 14.45 und 17.30 Uhr, Samstag auch 23.10 Uhr.

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuer-Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 16.50 Uhr gespielt, Freitag bis Sonntag auch 14 Uhr, Sonntag auch 11.40 Uhr.

Martina Gedeck (l) als Frauke Abeck und Joachim Król als Wolfgang Abeck in einer Szene des Films „Wunderschön“. Quelle: Warner Bros. /dpa

„Wunderschön“

Das deutsche Drama läuft Donnerstag und Montag bis Mittwoch um 19.40 Uhr, Freitag bis Sonntag um 20.10 Uhr.

Von MAZonline