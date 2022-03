Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

Tom Holland (l.) und Mark Wahlberg gehen in „Uncharted“ auf Schatzsuche. Quelle: Clay Enos

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg läuft täglich um 17.45 und 20.15 Uhr, Freitag und Dienstag auch 15.30 Uhr, Samstag auch 15.15 Uhr. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

„The Batman“

Der Actionfilm wird täglich um 16 und 19.30 Uhr gezeigt. Milliardär Bruce Wayne kämpft als rächender Vigilant Batman für eine bessere Welt in seiner Heimatstadt Gotham City. Doch es ist ein einsamer Kampf, den nur wenige Verbündete unterstützen. Denn Gotham ist ein Moloch, zerfressen von einem korrupten Netzwerk, in das fast alle Beamten der Stadt und auch die reichen Eliten involviert sind. Doch als ein mysteriöser Killer diese ins Visier nimmt und eine Reihe sadistischer und tückischer Anschläge verübt, sind Batmans Detektiv-Fähigkeiten gefragt. Die zahlreichen kryptischen Hinweise führen ihn immer tiefer in die Unterwelt, wo zwielichtige Figuren wie Selina Kyle alias Catwoman, Pinguin, Mafiaboss Carmine Falcone und der Riddler zu Hause sind. Doch die Spuren führen Batman auch zu ihm selbst und seiner Vergangenheit.

„Wunderschön“

Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeiten. Der Film wird bis Dienstag jeweils um 20 Uhr gezeigt, Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch auch 17.45 Uhr, Samstag und Sonntag um 17.30 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann täglich um 15.30 Uhr geschaut werden (außer Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr).

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Kinderanimationsfilm ist Donnerstag, Sonntag, Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr zu sehen.

André Jung als Josef und Agnieszka Grochowska als Wanda in einer Szene des Films „Wanda, mein Wunder“. Quelle: Aliocha Merker

„Wanda, mein Wunder“

Das Drama läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Die Familie Wegmeister-Gloor lebt auf einem großen Anwesen am See. Das Familienoberhaupt Josef erlitt einen Schlaganfall, seitdem ist er rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Eigens dafür gibt es die polnische Pflegekraft Wanda, die auch noch frischen Wind in das Anwesen und die Familie bringt und Josefs Frau Elsa im Haushalt unterstützt. Wanda ist auf das Geld der Familie angewiesen, unterstützt sie damit doch ihre Eltern und ihre beiden Söhne in Polen. Mit der Zeit werden die Wegmeister-Gloors wie eine Ersatzfamilie für Wanda. Vor allem, als sie unerwartet schwanger wird.

Neues im Kino-Café Dahme

„Sing 2“

Der Animationsfilm wird Freitag bis Dienstag um 16.30 Uhr gespielt.

„Uncharted“

Der Actionfilm wird Freitag bis Dienstag um 20 Uhr gezeigt.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

Karoline Herfurth als Sonja in dem Film „Wunderschön“. Quelle: Warner Bros

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich um 17 und 20 Uhr zu sehen.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Batman“

Der Actionfilm läuft täglich (außer Montag) um 16, 17, 19 und 20 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 15 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr, Sonntag auch 11.15 Uhr. In der Originalversion ist der dreistündige Streifen am Sonntag um 19.45 Uhr zu sehen.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.05 Uhr gespielt, Sonntag auch 12 Uhr.

Haley Bennett (l) als Roxanne und Peter Dinklage als Cyrano in einer Szene des Films „Cyrano“. Quelle: Peter Mountain

„Cyrano“

Das romantische Historiendrama ist täglich außer Montag) um 17.40 und 20.30 Uhr zu sehen. Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts: Offizier Cyrano de Bergerac hat Begabungen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ob als Schriftsteller oder Kämpfer mit dem Degen: er weiß, wie er überzeugen kann. Allerdings ist sein Erscheinungsbild das einzige Manko, dass ihm den Weg zum Herzen der schönen Roxanne verstellt. Zumindest ist dies seine Meinung. Tag für Tag quält er sich mit seinen romantischen Gedanken und den Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft, die scheinbar unerreicht bleibt. Zudem gesteht ihm Roxanne, dass sie sich in den jungen Kadetten Christian verliebt hat. Cyrano beschließt, Roxanne zu helfen, die Aufmerksamkeit des Kadetten zu gewinnen und beginnt, Liebesbriefe in dessen Namen an Roxanne zu schreiben. Doch die Worte und Emotionen kommen aus dem tiefsten Herzen Cyranos.

„Encanto“

Der Disney-Streifen läuft Freitag bis Sonntag um 14.20 Uhr, Sonntag auch um 11.30 Uhr.

Jared Leto (v.l.n.r.) als Paolo Gucci, Florence Andrews als Jenny Gucci, Adam Driver als Maurizio Gucci, Lady Gaga als Patrizia Reggiani und Al Pacino als Aldo Gucci in einer Szene des Films „House of Gucci“. Quelle: Metro Goldwyn Mayer

„House of Gucci“

Das Drama mit Lady Gaga in der Hauptrolle kann am Sonntag um 11.20 Uhr geschaut werden.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.15 Uhr, Freitag bis Sonntag um 14 Uhr, Sonntag auch 11.50 Uhr.

„King Richard“

Die Biografieverfilmung mit Will Smith ist täglich um 19.50 Uhr zu sehen, Samstag auch 22.50 Uhr. Richard Williams zog zwei der außergewöhnlichsten und besten Tennisspielerinnen aller Zeiten groß. Dabei war der Erfolg von Venus und Serena Williams alles andere als ein Zufall: Schon vor deren Geburt schrieb Richard einen detaillierten 78 Seiten langen Plan, in dem er bereits die professionelle Laufbahn seiner Töchter vorzeichnete. Als Venus und Serena gerade einmal viereinhalb Jahre alt waren, gab ihr Vater ihnen schon regelmäßig Tennisunterricht. Doch auch wenn diese unkonventionelle Art der Erziehung auf den ersten Blick durchaus fragwürdig erscheint, so führte er sie zumindest zu enormem Erfolg.

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm läuft täglich (außer Sonntag und Montag) um 19.50 Uhr, Samstag auch 22.50 Uhr.

„Lauras Stern“

Der Kinderfilm wird am Sonntag um 11.50 Uhr gespielt.

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“

Die amerikanische Liebeskomödie wird täglich (außer Montag) um 16.50 Uhr gezeigt.

Keanu Reeves als Neo in „Matrix: Resurrections“. Quelle: Warner Bros. Pictures

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich (außer Montag) um 19.30 Uhr.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film mit Halle Berry kann täglich (außer Montag) um 16.30 und 20.10 Uhr geschaut werden, Samstag auch 23.15 Uhr.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„The Sadness“

Der Zombiestreifen läuft am Samstag um 23.20 Uhr.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag bis Sonntag um 14 Uhr gezeigt.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft am Samstag um 23.20 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist in 3D Freitag bis Sonntag um 14 Uhr zu sehen. In 2D kann der Film täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 14.40 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft täglich (außer Montag) um 19.30 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.15 und 16.30 Uhr, Samstag auch 22.50 Uhr.

Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ wurde neu verfilmt und ist im Cinestar Wildau zu sehen. Quelle: Rob Youngson

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans ist täglich (außer Montag) um 19.45 Uhr zu sehen. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm wird täglich (außer Montag) um 17.10 und 20.45 Uhr gespielt, Freitag bis Sonntag auch 14.10 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Film mit dem ungleichen Antihelden-Duo wird am Samstag um 23.30 Uhr gezeigt.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich (außer Montag) um 16.50 und 19.45 Uhr zu sehen, Samstag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.15 Uhr.

Von MAZonline